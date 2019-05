Le peuple algérien occupe la première place dans les 100 Africains les plus influents dans le classement qu'établit annuellement l'hebdomadaire Jeune Afrique. Ce classement, dans lequel ne figure aucun chef d’État ni de gouvernement, place le peuple algérien, par le mouvement politique qu'il mène depuis le 22 février dernier, au premier rang ex-aequo avec Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Denis Mukwege est un gynécologue et militant des droits humains congolais qui a reçu de nombreuses distinctions pour son engagement contre les mutilations génitales pratiquées sur les femmes en République démocratique du Congo. L'hebdomadaire a déterminé trois grands types de critères : l’influence proprement dite (notée sur 30), la trajectoire (sur 30), pour valoriser les personnalités en pleine ascension dans des secteurs prometteurs et la notoriété (sur 40), pour favoriser l’actualité des uns et des autres. Ainsi, le peuple algérien a obtenu 35/40 en notoriété, 24/30 en influence et 30/30 en trajectoire. Dans ce classement, les personnalités, «que ce soit par la position qu’ils occupent, leur talent ou leur charisme, tous peuvent influer sur le monde qui nous entoure, modifier notre regard sur les choses et nous inspirer, voire nous inciter à les imiter», a expliqué Jeune Afrique. Le journaliste et écrivain Kamel Daoud est le seul Algérien qui figure à la 88e place de ce classement.