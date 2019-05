Forum civil pour le changement : La société civile, une force de proposition

À l’initiative de plusieurs associations et de citoyens, une rencontre de concertation sur le rôle que peut jouer la société civile et sa participation à l’élaboration de propositions de réponse à la situation que vit l’Algérie, depuis le sursaut populaire du 22 février passé, a été organisée hier par le forum civil pour le changement, à la salle des conférences de l’Association de la sauvegarde de La Casbah à Alger. À cette occasion, le membre au forum, Abderrahmane Arar, a mis en exergue «le devoir de continuer le Hirak jusqu’à la réalisation de toutes les revendications politiques», précisant que «le mouvement populaire se distingue par la solidarité, le bon comportement et le civisme». M. Arar a exprimé sa préoccupation quant au harcèlement enregistré vendredi passé.

Il a rappelé que grâce au mouvement populaire, certaines tendances politiques ne font plus l’unanimité auprès des manifestants.

Dans le même cadre, les jeunes participant au forum ont tenu à préciser que le peuple algérien a décidé, le vendredi 22 février, de prendre les choses en main et de sortir avec la participation de toutes les franges de la société aux quatre coins de l’Algérie, pour dire, d’une seule voix, oui à la rupture avec le système qui a prouvé sa faillite. Le peuple a ainsi enclenché un mouvement qui a réussi à faire échouer la tentative d’un cinquième mandat, ainsi que toutes autres formes de succession ou d’existence.



Les vertus du dialogue



Pour sa part, le chercheur Nasser Djabi a souligné la détermination des manifestants à faire entendre leurs revendications, précisant la convergence entre les slogans scandés s’agissant de rupture avec le système politique actuel.

«Il faut sortir des généralités et se mettre d’accord sur les bases», indiquant par ailleurs l’intention du système en place de changer le contenant et de garder le contenu.

«Il faut aller à la période de transition, mais pas avec les même personnes et les mêmes médias.»

De son côté, Abdelkrim Boudra, membre du collectif Nabni, a rappelé que «notre objectif est d’unifier tous les Algériens et de faire une fusion entre les idéologies», appelant à organiser une conférence nationale pour débattre la deuxième république et étudier toutes les initiatives proposées par les élites.

Les intervenants à ce débat estiment nécessaire l’établissement d’une nouvelle République algérienne démocratique et pluraliste régie par la loi et n’allant pas à l’encontre des principes énoncés dans la Déclaration du 1er Novembre, ouverte sur le monde et inspirée par les idées universelles, notamment dans le domaine des droits de l’homme, ainsi que par les moyens modernes de gouvernance pour un État fort, stable et prospère.

H. Hichem