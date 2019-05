Suite à l’appel pour un règlement consensuel de la crise : Le « oui » de Benflis

«La gravité de la crise de régime actuelle, autant que l’urgence de son règlement exigent la contribution de toutes les forces patriotiques soucieuses d’éviter à l’État national un surcroît de fragilité et au pays davantage d’instabilité et d’incertitude», a indiqué, hier, Ali Benflis, président de Talai’e El-Hourriyet, dans un communiqué transmis à notre rédaction.

«L’appel pour un règlement consensuel de la crise, lancé par MM. Ahmed Taleb Ibrahimi, Ali Yahia Abdenour et Rachid Benyelles, s’inscrit clairement dans cette perspective. Ces personnalités nationales comptent parmi les autorités morales de notre pays. Leur passé parle pour eux et témoigne des services éminents rendus à la Nation. Leur parcours est fait de devoirs qu’ils ont toujours assumés et de sacrifices qu’ils n’ont jamais hésité à consentir», indique le parti. «Leur appel mérite l’écoute attentive et la réflexion sereine. Il définit le cadre d’un règlement de la crise qui reste à notre portée. Il indique, avec sagesse et lucidité, la voie à emprunter pour parvenir à un règlement rapide et définitif de la crise actuelle. Cette voie est la plus sûre et la moins coûteuse pour notre pays», est-il ajouté. «L’impératif du dialogue est au cœur de cet appel. Il est le plus indiqué pour épargner au pays l’entrée dans la spirale sans fin de l’instabilité et des tensions», est-il conclu.