Annaba : Recueillement

Le 63e anniversaire de la grève des étudiants et lycéens a été commémoré hier, à Annaba, pour la première fois en dehors du campus universitaire de Sidi Amar. Les autorités locales civiles et militaires et des étudiants accompagnés des cadres du secteur de l’Enseignement supérieur se sont recueillis à la mémoire des martyrs au monument d’Annaba, des gerbes de fleurs ont été déposées avant la lecture de la Fatiha après la levée des couleurs nationales. À la maison de la culture Mohamed-Boudiaf, le wali Toufik Mezhoud a honoré 11 étudiants lauréats au concours national pour l’obtention de bourses de formation doctorale à l’étranger. Auparavant une conférence sur la journée nationale de l’Etudiant, un événement qui rappelle l’engagement sans conditions des étudiants pour la cause nationale, a été donnée par un professeur en histoire à l’université Badji Mokhtar. Puis, le wali à procédé à la mise en service d’un bureau de poste mobile installé dans l’enceinte du CHU.

B. G.