Sidi Bel-Abbès : Hommage à la résistance estudiantine

La célébration de la journée du 19 Mai a été marquée par de nombreuses activités scientifiques et culturelles permettant à une communauté dans toute sa composante et à la faveur surtout d’une conférence donnée à la faculté des sciences humaines sur le patriotisme des anciennes générations, de s’imprégner des valeurs, d’engagement et de l’esprit de sacrifice de l’élite algérienne. L’opportunité fut offerte pour s’étaler sur le combat mené par les étudiants durant la lutte de libération pour relever le sens du devoir d’une génération ayant déserté les amphithéâtres pour rejoindre le maquis. C’est cette focalisation sur le sens de responsabilité de l’élite qui était mise en évidence à priori comme pour situer le rôle de cette catégorie sociale dans l’orientation et l’éducation de la société et sa part de contribution technologique dans l’édification du pays. La jonction était parfaite pour aussi insister sur l’effort fourni depuis grâce à la réalisation d’imposants établissements à l’image de cet espace de la cité de la Mekkerra qui, il y a quelques mois seulement, a fêté son quarantième anniversaire en faisant à ce propos toute une rétrospective sur son évolution et sa nouvelle vocation de recherche de par la spécialisation de ses départements…Un vibrant hommage a été rendu aux étudiants martyrs de la Révolution et du devoir pour réitérer ensuite l’engagement de pérenniser leur idéal et de faire valoir dans toute épreuve l'intérêt de l’Algérie …

A. B.