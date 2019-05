Journée nationale de l’étudiant, Constantine : Ni le jeûne ni la fatigue

Intervenant cette année dans un contexte caractérisé par la mobilisation massive de la société algérienne pour un changement radical du régime, la célébration de la journée nationale de l’Etudiant, coïncidant avec le 63e anniversaire de la grève des lycéens et étudiants du 19 mai 1956, a été marquée par des manifestations estudiantines au niveau de certaines facultés des universités Mentouri, Abdelhamid-Mehri (Constantine 2) et Salah-Boubnider (Constantine 3), au cours desquelles ont été scandés des slogans favorables à une période de transition menée par des représentants issus de la société civile pouvant aboutir à l’organisation d’élections transparentes. Par la suite, un grand nombre d’entre eux ont convergé vers le centre-ville, où ils ont longuement arpenté les avenues Abane-Ramdane et Belouizdad, malgré le jeûne et la fatigue.Il convient de signaler que pour cette fois, les quatre universités que compte la wilaya n’ont prévu aucune commémoration. De leur côté, les autorités locales, à leur tête le wali Abdessamie Saïdoun, ont tenu à marquer l’événement, du moins de manière symbolique, en se rendant dans la matinée, en compagnie de représentants de la famille révolutionnaire, au cimetière des chouhada du 7e kilomètre, sur la route de Aïn Smara, où il a été procédé à la levée du drapeau et au dépôt d’une gerbe de fleurs au carré des martyrs, avant de se diriger vers le centre culturel Malek-Haddad. Sur place, les officiels ont visité une exposition dédiée au 19 Mai 1956 et assisté à une conférence historique donnée par Abdallah Boukhalkhal, de même avant qu'ils ont honoré quelques figures ayant participé à la grève illimitée des étudiants et lycéens à Constantine, à l’image de Mohamed SeghirHamrouchi et Abid Abdelouahab.

I. B.