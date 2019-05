59 ans après les essaies nucléaires de Reggane : Le gouvernement français et les ONG internationales, interpellés

La présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Saida Benhabylès a pointé du doigt hier, lors de son passage à notre forum, le gouvernement français, les organisations humanitaires internationales et celles des droit de l’homme sur leur responsabilité et les séquelles des essais nucléaires menés par la France dans la région de Reggane. A cette occasion, Mme Benhablès a montré plusieurs photos d’enfants victimes des retombées de ces tests aériens et souterrains. Des enfants qui souffrent de plusieurs pathologies handicapantes.

Dans ce cadre, la première responsable du CRA a interpelé les organisations internationales des droits de l’homme et du gouvernement français à prendre en charge les victimes de ces essais nucléaires qui souffrent dans le silence et l’ignorance, notamment du fait qu’ils habitent dans des régions éloignées. Dans ce cadre, l’invitée de notre forum a dénoncé le silence des organisations internationales, qui ont tourné le dos aux victimes d’essais nucléaires effectués par la France sur le territoire algérien. Après avoir mis en avant la limite des moyens matériels dont dispose le CRA, elle soulignera le fait que cet organisme met à la disposition des nécessiteux, notamment ceux du Grand Sud algérien, des ambulances et autre matériel de secours. Saisissant l’occasion de son passage à notre forum, Mme Benhabilès a fait un appel au sens de la charité des hommes d’affaires algériens afin que ceux-ci participent à l’effort de la solidarité permanente et non conjoncturelle pour cette catégorie de la société qui souffre en silence.

H. Hichem