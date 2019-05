Le Croissant-Rouge Algérien, invité de notre Forum : « rénover les mécanismes de solidarité »

La présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Saïda Benhabylès, a appelé hier à revoir la politique nationale de solidarité, à rénover et actualiser les mécanismes des actions humanitaires et à élaborer d’urgence, un fichier national objectif, des familles pauvres.

Invitée à notre forum, Mme Benhabylès a réitéré son rejet de «la solidarité circonstancielle», comme c’est le cas durant le mois de Ramadhan, plaidant pour une «une solidarité dans la durée», et pourquoi pas, durant toute l’année, a-t-elle indiqué tout en insistant sur le fait que l’hiver, l’Aïd et le Ramadhan, restent toutefois des occasions pour renforcer encore plus, les actions du Croissant-Rouge algérien.

Notre invitée relève le manque de culture de la solidarité chez les Algériens elle regrette cependant que «l’impressionnant élan de solidarité qu’on voit pendant le Ramadhan, n’existe pas durant toute l’année», partant du constat que «les pauvres n’ont pas de quoi manger toute l’année et pas uniquement durant le mois sacré de Ramadhan ».

Et si le sentiment de solidarité envers son prochain est l’une des composantes de la personnalité algérienne, cette valeur ancestrale commence, selon Mme Benhabilés, à laisser place à l’individualisme. Pour elle, «la solidarité émanant de l’Etat est un devoir», mais elle doit être appuyée par les différents acteurs de la société.



50.000 familles nécessiteuses ont bénéficié de l’aide du CRA



Faisant le bilan des activité du CRA, notre invitée a indiqué que prés de 50.000 familles nécessiteuses ont bénéficié de l’aide de cet organisme qui a recensé quelque «350.000 familles démunies à travers le pays, suite à un travail mené au niveau local et sur la base de pratiques ancestrales qui font appel à l’imam du village, au cheikh de la zaouïa…». Mme Benhabylès refuse de prendre en compte les listes élaborées par les autorités locales, «car elles ne sont pas faites de manière objectives» a-t-elle estimé. Notre invitée insiste sur la nécessité d’établir un fichier sur cette catégorie sociale pour une meilleure prise en charge des personnes nécessiteuses «et cela ne saurait se faire sans impliquer différents départements ministériels, autorités locales et associations actives sur le terrain», dira t-elle.

Concernant le programme du CRA pour le mois de ramadhan, elle a expliqué que les activités de solidarité «dépendront de l’apport des donateurs, ce qui déterminera le nombre de familles qui peuvent bénéficier de ces aides», étant donné que «le CRA ne bénéficie pas de la subvention de l’Etat», a-t-elle précisé



« Les populations enclavées vivent leur pauvreté dans la marginalisation la plus totale. »



«Notre slogan depuis que je suis a la tête du CRA c’est d’arriver là où personne n’arrive, et être la voix de ceux qui souffrent en silence» dira Mme Benhabylès qui évoquera son déplacement dans des régions de l’extrême sud du pays en allant à la rencontre de familles très nécessiteuses qui vivent leur pauvreté dans la marginalisation la plus totale. Au cours de ces déplacements le Croissant-Rouge algérien (CRA) a procédé à la distribution d’aides au profit des nomades et populations des zones reculées, dans le cadre de l’opération «Solidarité Ramadhan» de cette année.

La présidente du CRA a effectuée à l’occasion, une tournée dans bon nombre de localités désertiques de l’extrême sud du pays et parcouru un périmètre géographique de près de 4.000 km. «Cette action de solidarité Ramadhan est une tradition initiée depuis 2014 par le Croissant-Rouge algérien», a t-elle tenu à rappeler.

Notre invitée s’est dite «très touchée» par les populations de ces régions, qui vivent dans des conditions de vie difficiles, déplorant l’existence d’enfants non scolarisés ainsi que des handicapés dans une même famille. «Mais ces gens demeurent forts et dignes et gardent le sourire», a-t-elle constaté admirativement, ajoutant que cette initiative de solidarité fait partie des objectifs de la stratégie mise en place par le CRA, visant à venir en aide aux populations des régions des montagnes, sahariennes et frontalières du pays, tout en veillant à l’ancrage d’une culture de solidarité.

Parallèlement à la distribution de ces aides alimentaires, l’opportunité a été exploitée pour s’informer de plus près, auprès des populations ciblées, sur leurs préoccupations à l’échelle locale, en vue d’œuvrer à leur trouver des solutions, en collaboration avec les autorités locales. «Le rôle du CRA est complémentaire aux efforts de solidarité de l’Etat», a-t-elle encore souligné, soutenant que le défi a été relevé, grâce à l’ancrage de la culture de solidarité, «sans avoir eu recours au Trésor public et aux aides de l’Etat ».

La présidence du CRA tiendra à la fin, à rendre hommage, à l’Armée nationale populaire qui accompagne les actions de solidarité du Croissant-Rouge dans les régions enclavées de l’Algérie .

Farida Larbi