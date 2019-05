Après l’effondrement du plancher de leur habitation : Relogement de deux familles de la ferme Kheireddine

Deux familles qui résidaient dans la ferme Kheireddine dans la commune de Sidi Bel-Abbès ont été relogées samedi dernier, après l’effondrement du plancher du premier étage de leur habitation ayant fait 9 blessés, a-t-on appris du chef de daira de Sidi Bel-Abbès, Abdelkader Saâdi. Les deux familles dont l'habitation a été endommagée suite à la chute du plancher ont été relogées dans des logements neufs sur le chemin de Zerouala de Sidi Bel-Abbès, signalant que 25 familles résidant à proximité de cette ferme ont été recensées. La même source a ajouté que 4 autres familles résidant à proximité de cette habitation en ruine seront relogées au même site en attendant d’autres opérations de recasement des autres familles, soit 19 familles la semaine en cours après achèvement des procédures administratives. Des familles ont demandé au wali, lors de son inspection de la situation, une intervention rapide en vue de les évacuer et les reloger dans des logements décents eu égard à l’état de leurs habitations menaçant ruine. Pour rappel, neuf personnes membres de deux familles ont été blessées à des degrés différents de gravité, soit cinq enfants âgés entre 10 mois et 10 ans, de deux femmes (33 et 38 ans) et de deux hommes (41 et 51 ans). Les victimes ont été évacuées vers le CHU "Abdelkader Hassani" de Sidi Bel-Abbès, où elles ont été prises en charge. Six d’entre elles ont quitté l’hôpital. Seule une femme et ses deux enfants sont gardés au service de chirurgie traumatologique. Leur état est actuellement stable, a-t-on indiqué.

Les services de la Protection civile ont mobilisé, dans le cadre de cette intervention, un médecin, quatre officiers, 25 pompiers ainsi que deux camions de secours et trois ambulances.