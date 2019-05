Oran : Sécurisation des biens culturels

A l’occasion de la clôture des festivités célébrant le mois du patrimoine, le musée ‘‘Zabana’’ a accueilli deux expositions dont l’une a coïncidé avec la journée mondiale des musées célébrée le 18 mai de chaque année.

Cette dernière a été dédiée aux musées nationaux pour lesquels un espace photos et des affiches sur l’histoire de ces institutions sont exposés pendant la durée de l’activité. L’autre activité, organisée toujours à l’occasion de la clôture du mois du patrimoine a été consacrée à la thématique de «sécurisation des biens culturels».

Ainsi, une exposition temporaire sur les objets saisis ayant fait l’objet de tentatives de trafic d’œuvres d’arts ou de biens culturels, non encore inclus dans l’inventaire du musée, se tient actuellement au même endroit et jusqu’à la fin du mois.

A ce propos, la directrice des deux musées d’Oran ( Zabana et celui des arts modernes MAMO) Mme Salhi Bochera, nous a fait savoir qu’un dossier technique a été élaboré et transmis à la commission ad-hoc au niveau du ministère afin que ces objets soient inscrits à l’inventaire pour intégrer officiellement la collection du musée.

Dans ce même registre, plusieurs conférences ont été organisées, avant-hier, sur le même thème par des cadres du musée et un conférencier de la wilaya de Tlemcen.

Par ailleurs et concernant les autres activités inscrites au programme des deux institutions pendant le mois sacré, une première soirée a été organisée en coordination avec la Zaouia Alaouia le 16 mai qui célèbre la journée mondiale du vivre-ensemble. Une autre soirée consacrée aux ‘‘boukalates’’ et aux contes se tiendra le 23 du mois en cours au musée des arts modernes.

Le 1er juin —journée internationale de l’enfant— sera également célébrée au MAMO en collaboration avec le Lion’s club. Vient, ensuite, la saison estivale durant laquelle le musée des arts modernes d’Oran prévoit une série d’activités au complexe les Andalouses, à l’instar de ce qui a été fait l’année dernière.

Un programme qui durera une quinzaine de jours, indique la responsable.

Dans une déclaration précédente à notre journal, la même responsable avait indiqué que les programmes de ces deux institutions vont s’inscrire dans la continuité durant toute l’année, et qu’«il n’y a plus aucune raison pour que des artistes exposent dans des espaces inappropriés».

«Le MAMO ouvre ses portes à tous les artistes, toutes catégories confondues», avait confié notre interlocutrice. Au début du mois de février, l’institution a accueilli des artistes qui exposent pour la première fois. Parmi eux, un artiste qui réalise des tableaux en utilisant la technique des fourmis.

