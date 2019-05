Nouvelle scène de la chanson chaâbie au TNA : Sur les pas du maître Amar Lachab

Organisé par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) en collaboration avec le théâtre national algérien (TNA), «La nouvelle scène de la chanson chaàbi» est un événement qui vise à propulser la jeune génération de musiciens au devant de la scène. Pour la deuxième soirée tenue samedi dernier dans la soirée à la salle Mustapha Kateb au théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi, il était question de rendre un hommage à Amar Lachab, icone de la chanson chaàbi après l’hommage, lors de la première soirée, à Amar Ezzahi. La dernière soirée également sera dédiée au regretté Hadj Hassen Said.

Dans une pittoresque soirée chaàbi, initiée par des proses poétiques du melhoun interprété par Bachir Touhami, l’orchestre a gratifié le public de plusieurs récitals de chansons classiques du répertoire chaàbi sous la baguette du maestro, Djamal Thaàlebi. Des artistes confirmés comme Tarek Difli, Nacereddine Galiz, Hakim El Ankis, Ibrahim Hadjadj ou encore Nassim Bour ont fait sensation sur les planches de l’ex-opéra d’Alger avec une interprétation fidèle de cette musique citadine dont raffolent les Algérois.

Rencontré à l’issu du spectacle, le nouveau directeur général de l’AARC, Abdelkader Bendamaàche, souligne que cette initiative vise à assure la continuité entre les anciennes icônes de notre patrimoine musical et la nouvelle scène émergente. « L’objectif de cette initiative est de propulser ces jeunes talents au devant de la scène et de les mettre en valeur. Pas uniquement au chaàbi, nous l’avons programmé en premier car ça rime bien avec le mois de Ramadhan, mais devrait toucher tous les genres musicaux. Il ne faut pas qu’il y ait une rupture entre les générations ou entre les genres musicaux. L’oubli ne doit pas s’installer entre les générations. Il faut avoir des repaires identitaires», a-t-il relevé avant de revenir sur la carrière d’Amar Lachab. « Amar El Achab un tenant de l’école M’hamed El Anka, c’est le visage le plus ancien et le plus fidèle de la tradition du chaàbi. Ce modèle de cheikh doit l’être aussi pour les jeunes», a-t-il noté. Figure emblématique du genre musical chaàbi durant la moitié du XXe siècle, Cheikh Amar Lachab demeure l’un des interprètes du chant traditionnel les plus remarquables. Cité comme celui qui a su garder très fidèlement la tradition du maître cheikh El Hadj M’hamed El Anka, Amar Lachab n’a rien perdu de l’estime, de la considération et du respect que lui voue son public. Trente années d’exil en France n’ont, a aucun moment, altéré sa notoriété.

Il est né le 31 juillet 1932 à Bir Djebah, précisément à Dar Sidi Amar, situé à la Casbah d’Alger au sein d’une famille traditionnelle, mais aussi mélomane, puisque son frère jumeau Lakhdar effectuera une carrière exemplaire de percussionniste au sein des différents ensembles musicaux de la radio et de la télévision algérienne. Son autre frère, Noureddine, est percussionniste et chanteur moderne de talent. Demeurant modeste, il va enrichir ses connaissances au Conservatoire municipal d’Alger, chez son maitre El Hadj M’hamed El Anka qui dirigeait un cours de musique chaàbi. Cette formation lui sera d’une grande utilité et le contact avec le maitre encore plus, puisqu’il va l’encourager personnellement. D’ailleurs, parmi tous les élèves, Amar Lachab sera son préféré. Amar Lachab laisse apparaitre son penchant pour le verbe traditionnel, moraliste qui exprime le droit chemin à caractère religieux et social. Il énonce le bien et le mal de la société avec des mots, des mélodies et une interprétation tout à fait propre à lui, celle d’un homme sensible à l’extrême, lacéré par le courant de la vie. Cheikh Amar Lachab a réalisé une trentaine d’enregistrements à la radio et autant à la télévision. Il compte aussi une soixantaine de disques tous supports confondus.En 1975, il prend une décision importante, celle de vivre définitivement à Paris.

Kader Bentounès