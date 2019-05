Concert de Djam et le groupe Tikoubaoui : Musique juvénile à la salle Afrique

L’Office national de la culture et de l’information (ONCI) a organisé lors de la soirée de vendredi, à la salle Afrique à Alger un concert de musique de jeunes avec le groupe Tikoubaouin et l’artiste Djam. Un pur moment d’extase pour les jeunes venus nombreux pour vibrer aux rythmes de cette musique juvénile.



La première partie de la soirée a été assurée par le groupe Tikoubaouin en provenance de l’extrême sud du pays. Un groupe de jeunes et talentueux musiciens issus des villes d’Adrar, d’Ain Salah et de Tamanrasset ont enchanté le public d’un florilège de chansons avec comme principales thématiques l’attachement à la terre du Sahara, l’amour et la paix.

Rencontré à l’issue du spectacle, Said Benkhira, vocaliste du groupe revient sur la classification du style musical de son groupe. «Notre musique est classée dans le registre du blues désert et du t’endi moderne. Cela dit, le style «assouf» correspond mieux à notre musique car c’est à l’origine une musique qui relate l’harmonie entre l’homme solitaire et l’environnement du désert», a-t-il noté. Le groupe a interprété plusieurs chansons des deux albums «Ahanay» et «Ténéré». Des titres dont la toile de fond des textes interprétés en tamachakt abordent des perspectives et des espérances d’un avenir radieux. Utilisant deux basses, deux guitares électriques, une batterie et un t’endi, le groupe Tikoubaouin a fait sensation à la salle Afrique dans une ambiance des plus festives.

La deuxième partie du spectacle a été assurée par la star de la musique juvénile et gnaoui, Djam. Ahmed Djamil Ghouli de son vrai nom Djam, a entamé une carrière solo depuis 2015 après des années de gloire en tant que leader du mythique groupe «Djmawi Africa». Il a interprété des extraits de son dernier album «Zdeldel» sorti en novembre 2018 dans en parfaite osmose avec les nombreux fans ayant répété en chœur ses chansons. «Je viens de découvrir la salle Afrique. On l’apercevait uniquement de l’extérieur depuis de longues années. J’ai été agréablement surpris par la grandeur de cette salle, sa qualité sonore, c’est un plus pour les espaces d’expressions artistiques en Algérie.

J’espère que l’ONCI va mettre en valeur cet endroit et donnera la chance aux jeunes de s’exprimer, d’exercer leur art dans un endroit qui réunit toutes les commodités dont un artiste a besoin», a souligné Djam par rapport à ce bijou architectural au plein cœur de la capitale, avant d’ajouter : «On est là pour faire passer un message simple ; la jeunesse a envie de dire ce qu’elle ressent dans son pays, notre pays vit un vrai changement, nous le soutenons car on trouve qu’il n’y a plus place à ce qu’il y avait avant. Maintenant c’est place aux jeunes, pour la liberté, pour une vraie démocratie et un vrai changement pour une nouvelle Algérie», a-t-il conclu.

Kader Bentounès