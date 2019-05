Protection du patrimoine : Ce n’est pas une opération conjoncturelle

À l’occasion de la clôture du mois du patrimoine, placé sous le thème ‘‘Sécuriser le patrimoine culturel’’, et de la journée internationale des musées, qui se tient le 18 mai de chaque année, la ministre de la Culture a effectué dans la soirée d’avant-hier une visite, juste après l’Iftar, aux musées du Bardo et des Beaux arts d’Alger.

Après une visite guidée succincte de l’exposition permanente du musée du Bardo faisant écho à la période préhistorique et aux cultures musicales africaines, Meriem Merdaci a mis à profit cette opportunité pour affirmer que la célébration de ces deux évènements majeurs revêt une «grande» importance pour son département et indiqué à cette occasion que le mois du patrimoine a été enrichi par plusieurs manifestations culturelles sur l’ensemble du territoire national.

«Ces manifestations visent clairement à la protection de notre riche patrimoine tant matériel qu’immatériel», a-t-elle fait savoir, ajoutant que dans les régions du Sud, des activités se sont tenues à ciel ouvert, près des vestiges archéologiques, avant de dresser un état des lieux de notre riche patrimoine. «L’Algérie est un musée à ciel ouvert et un continent. A ce titre, nous faisons constamment des découvertes archéologiques de grande importance telles qu’à Ain Lahneche (Sétif) et Tighennif (Mascara) où des ossements préhistoriques ont été découverts», a souligné la ministre de la Culture qui affirme à ce propos que l’aspect immatériel de notre patrimoine est pris avec «énormément de considération» et revêt un aspect «fondamental» pour son département.

En marge de sa sortie, Meriem Merdaci s’est prêtée au jeu des questions-réponses, ne manquant pas à cet effet de se réjouir de l’affluence du public au niveau des musées durant ce mois sacré du Ramadhan.

«La promotion du patrimoine algérien n’est pas une opération conjoncturelle, bien au contraire. Elle est appelée à s’inscrire dans la durée et de s’étaler tout au long de l’année», a-t-elle soutenu. Poursuivant sa visite, le cortège ministériel s’est dirigé vers le musée des Beaux arts. Ce musée, avec ses 8.000 œuvres, regroupe une riche collection des œuvres peintes, des desseins, gravures et estampes anciennes, des sculptures, de mobilier ancien et d’art décoratif, céramique, verrerie ainsi qu'une collection de numismatique. Parmi les œuvres exposées figurent des toiles de peintres européens comme Brugghen, Van Uyttenbroeck, Van Goyen, Monet, Matisse, Delacroix, Renoir, Gauguin et Pissarro. Mais aussi les artistes algériens emblématiques, à l’image de Baya, Yellès et Racim. Le musée abrite également des sculptures de Rodin, de Bourdelle et de Belmondo. L’ensemble de ces œuvres d’art n’a pas laissé indifférente la ministre de la Culture qui a tout de même « insisté» pour que les langues officielles soient mises en avant. A noter enfin que l'Algérie célèbre en juin prochain le 45e anniversaire de la signature de la Convention de 1970 portant sur les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, une des premières conventions en matière de lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Sami Kaidi