Grand angle : L’huile sur le feu

La situation en Libye est dans l’impasse tant sur le plan militaire que politique. L’offensive militaire lancée par le maréchal Haftar, début avril, dans le but de s’emparer de la capitale Tripoli s’est avérée infructueuse. Désastreuse même, tant elle semble avoir éloigné toute perspective d’une solution politique à la crise. L’acquisition par les forces du gouvernement d’union nationale (GNA) de dizaines de blindés en renfort pour repousser les troupes de Haftar prouve si besoin est que le cessez-le-feu auquel appelle la communauté internationale n’est pas prêt d’être décrété. Preuve aussi que la situation semble inextricable, aucune date n’a été fixée pour la tenue de la réunion tripartite des pays voisins. Il est vrai aussi que le jeu des puissances n’aide pas à avoir de la visibilité. Peut-être que l’on verra un peu plus clair cette semaine avec la visite en France de l’homme fort de l’est. En effet, le maréchal Haftar est attendu à Paris où il sera reçu par le président Emmanuel Macron. Cette rencontre «aura pour objet d’échanger sur la situation en Libye et les conditions de reprise du dialogue politique, à la suite de la visite du Premier ministre, Fayez al-Sarraj, et en lien avec l’ONU et nos partenaires», a précisé la présidence française jeudi. Que va dire le président Macron à Haftar, alors qu’il a «réaffirmé», le 8 mai, au Premier ministre Fayez al Sarraj le «soutien» de la France et appelé à un cessez-le-feu «sans conditions» ? Va-t-il lui forcer la main pour qu’il mette fin à son agression contre la capitale ? Probablement, que publiquement, Emmanuel Macron fera une déclaration invitant les deux parties à cesser les hostilités et reprendre le processus politique, seule voie, n’a-t-on eu cesse de le répéter, à même de mettre fin au chaos dans lequel la Libye est plongée depuis la chute en 2011 de l’ancien régime. Sauf que la France, pour rappel, est accusée par le GNA de soutenir Haftar et ne manque pas de faire porter, du moins en partie, la responsabilité de la situation actuelle à Fayez al Sarraj, auquel il est reproché de ne pas avoir «fait assez d’efforts pour concrétiser la feuille de route dont les deux rivaux étaient convenus fin février à Abou Dhabi, sous l’égide des Nations unies». En fait, tant que les puissances mondiales n’auront pas mis fin à l’ambiguïté et le double jeu qui caractérisent leur position sur le dossier libyen, il est à craindre que le conflit ira en se complexifiant. Toute la complexité du conflit et la difficulté qui en résulte d’amener les acteurs à s’entendre sur une feuille de route tient du fait de la multiplication des agendas, ne cesse d’affirmer l’Algérie. Ce qui ne manque pas de jeter de l’huile sur le feu.

Nadia K.