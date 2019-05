BASKET-BALL, Nationale 1 messieurs : 6e titre consécutif pour le GS Pétroliers

Le GS Pétroliers a conservé son titre de champion d'Algérie de basket-ball (messieurs), en dominant largement le NB Staouéli (102-68, mi-temps :59-34) en finale de l'édition 2018-2019 disputée dans la nuit de samedi à dimanche à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). C'est le 20e titre dont le sixième consécutif pour la formation pétrolière. Le premier sacre remonte à 1983 sous l'ancienne appellation (MC Alger). Dans un remake de la finale de la précédente édition, les Pétroliers ont encore une fois dominé leurs homologues de Staouéli dans une rencontre à sens unique remportée avec 34 points d’avance. Le "Cinq" du GS Pétroliers a creusé l’écart dés le premier quart-temps remporté (29-19), en s’appuyant sur ses joueurs intérieurs qui ont dominé les pivots du NB Staouéli, notamment aux rebonds offensifs avec plusieurs paniers en deuxième chance par l’intermédiaire de Mohamed Seddik et Oussama Aggoun. Dans le deuxième quart-temps, les joueurs de Staouéli sont parvenus à rester aux contacts des Pétroliers grâce à l’adresse à trois points de Hamid Dekaken, mais la défense étouffante du GSP a permis aux champions en titre de prendre le large au tableau d’affichage (59-34) avant la pause. Au retour des vestiaires, le "Cinq" du NB Staouéli porté par ses supporteurs a réduit l’écart à 13 points (64-51), en profitant du passage à vide du GSP qui a multiplié les pertes de balles. Bousculés par leur coach en sortie de temps-mort, les joueurs du GSP ont remis un coup d’accélérateur pour reprendre le match en main et creuser un écart en 26 points à la fin de 3e quart (70-56). Le dernier quart-temps n’a été qu’une formalité pour les joueurs de Sofiane Boulahya et Fardjallah Harouni, face à une équipe de Staouéli qui n’a pas tenue le choc physiquement. Après un début de saison difficile, durant lequel le GSP a occupé le milieu de tableau avec quatre défaites, le champion en titre a réussi avec brio à conserver le trophée pour la 6e année consécutive.

------------------------------------

Déclarations

Sofiane Boulahya, entraîneur du GS Pétroliers :

« C’est un sacre mérité »

"Nous avons très bien joué en première mi-temps, ce qui nous a permis de faire un écart de plus de 20 points. En deuxième mi-temps nous sommes passés par un passage à vide au début du 3e quart, permettant à Staouéli de se mettre au score. J’ai demandé à mes joueurs d’ajouter de l’intensité dans les duels pour reprendre l'avantage et décrocher le titre. Je pense que c’est un sacre mérité après un début de saison difficile marqué par le départ de plusieurs cadres de l’équipe. Maintenant nous allons prendre une journée pour savourer le trophée avant de reprendre la préparation pour le quart de finale de la coupe."



Yahia Mohamed, entraîneur du NB Staouéli :

« C’était très difficile »

"Cela a été un match difficile pour nous face à une équipe bien préparée pour cette finale. Nous avons raté le début de match, notamment la bataille aux rebonds où nous avons été dominés par les pivots du GSP. Nous sommes parvenus à revenir à 13 points dans le 3e quart, mais nous avons lâché physiquement par manque de profondeur de banc. C’est la deuxième année consécutive que nous sommes en finale avec très peu de moyens et le mérite revient entièrement aux joueurs."