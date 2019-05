Badminton, Pour avoir veillé à l’éthique sportive : Trois arbitres marginalisés par la FABA

Trois arbitres font l’objet d’une injustice de la part de la Fédération algérienne de badminton (FABA). Les arbitres en question sont Mohamed Lamine Bouzid, Abderahmane Gadi et Arafet Benhamed. Ils sont marginalisés et ne sont plus désignés pour arbitrer des compétitions, qu’elles soient nationales ou internationales.

Alors qu’il s’agit d’arbitres de qualités aux valeurs morales et à l’éducation irréprochables, en plus du fait que tout le monde reconnait leurs compétences, ils sont mis à l’écart. Pourquoi donc les responsables de la FABA, et à sa tête, le président de l’instance en question agit-elle et s’acharne-t-elle de la sorte sur ces trois arbitres ambitieux et passionnés par la discipline ? La raison est toute simple ! Ouvrez bien vos yeux et lisez bien : Mohamed Lamine Bouzid, Abderahmane Gadi et Arafet Benhamed ont tout simplement refusé de participer aux magouilles dont a voulu les entraîner la Fédération. De quoi s’agit-il au juste ? Eh bien figurez-vous et cela nous a été rapporté par les concernés, la veille du coup d’envoi de la compétition du championnat d’Afrique qui s’est déroulé en Algérie du 12 au 18 février, alors que les arbitres étaient hébergés au Centre de regroupement des équipes nationales à Souidania, la présidente de la commission d’arbitrage de la FABA, Sihem Tabarit, en présence d’un membre de la commission d’arbitrage, Omar Benmerar Alias «Amara», a informé, lors d’une réunion, l’ensemble des arbitres algériens concernés par la compétition, que le président de la Fédération, Amine Zoubiri, leur donne instruction d’avantager les athlètes algériens afin d’avoir un maximum de médailles et ainsi remporter ladite compétition. Cela s’est passé, à 1h du matin. Afin de ne pas être écartés, les trois arbitres n’ont rien dit. Toutefois, lors des compétitions, ils ont refusé de prendre part à la magouille et ont fait honnêtement leur boulot, en arbitrant loyalement les matches. Ils ont ainsi dérogé à l’instruction du président de la FABA ! S’ensuivront par la suite des représailles sous toutes leurs formes. Mise à l’écart, convocation des trois arbitres pour comparaître devant la commission de discipline, sans pour autant respecter la procédure réglementaire, ni les délais y afférent. Une réelle cabale est menée contre eux pour leur faire payer leur position…loyale en tant qu’arbitres veillant à l’éthique sportive et à la déontologie du sport ! Franchement déplorable ! Ils leur ont tout simplement demandé de tricher, en avertissant les récalcitrants de plier bagages s’ils n’obéissent pas aux ordres venus d’en haut (président de la Fédération) !!!



Le président de la FABA interpellé



Ainsi, les trois arbitres qui n’ont pas pris part à la gabegie et qui sont restés honnêtes, ce qui les honore, sont en train de le payer depuis. Bouzid, Gadi et Benhamed ont transmis plusieurs courriers dont nous détenons des copies à la FABA afin de dénoncer leur mise à l’écart arbitraire depuis une année et le mépris qu’ils subissent en n’étant plus désignés pour arbitrer, alors qu’ils ont les qualités requises. Six courriers au moins transmis par les trois referees sont restés sans réponse, même ceux transmis par email ont connu le même sort. Aussi, le secrétaire général de la Fédération, Omar Mekraoui a refusé de leur communiquer le statut de la Fédération, comme demandé par leurs soins. Il a même refusé d’accuser réception aux doléances écrites par les trois arbitres au président de la FABA pour demander des explications sur leur marginalisation et afin d’être rétablis dans leurs droits. Ce qui les a contraint à faire appel à un huissier de justice pour déposer la lettre en question. Ils ont fait une demande d’audience pour régler tous les problèmes concernant cette affaire mais la FABA n’a pas daigné leur répondre encore une fois. Sanctionnés dans un premier temps pour mesures disciplinaires inavouées en réalité, puis réhabilités suite au recours qu’ils avaient alors introduit, les trois arbitres ont continué à être ignorés. Même leurs indemnités ne leurs ont pas été versées. Ayant interpellé à maintes reprises, le président de la FABA afin que soit mis un terme à cette forme de vengeance contre eux suite au refus d’obéir aux ordres données, ils espèrent que justice soit faite. Le président de la FABA qui a déjà fait savoir par presse interposée, qu’il n’y a aucune décision coercitive contre les concernés justifiant leur non désignation par le fait que la FABA compte un nombre élevé d’arbitre (300 environ) et que par conséquent elle doit faire tourner les arbitres, il n’en demeure pas moins que la réalité est tout autre et qu’on ne peut cacher le soleil avec un tamis, pour qui connaît bien cette affaire. Espérons pour terminer que la raison finira bien par l’emporter et que l’injustice soit réparée, dans l’intérêt de la discipline, du sport en général et des hommes intègres... le président de la FABA est interpellé pour normaliser la situation de ces trois arbitres.

Mohamed-Amine Azzouz