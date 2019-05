Auteur d’un quadruplé avec Manchester City : Saison historique pour Mahrez

Historique. Manchester City a réalisé le quadruplé, en remportant une écrasante victoire, samedi en finale de la coupe d’Angleterre face à la formation de Watford. Les coéquipiers de Rahim Sterling, auteur d’un hat-trick et meilleur joueur de la saison, se sont imposés par le score fleuve de 6 à 0, à l’issue d’une partie à sens unique.

C’est une première dans le Royaume-Uni. Pour rappel, les poulains du technicien espagnol Gardiola, qui sont passés à côté en Ligue des Champions d’Europe, ont tout raflé cette saison en Angleterre. Les coéquipiers d’Aguero ont entamé la saison en battant Chelsea (2-0) à l’occasion du Community Shield (5e). Ils ont été sacrés en coupe de la Ligue en disposant en finale d’Arsenal par le score sans appel de 3 à 0 (6e). Après un coude-à-coude sans merci et un suspense qui a duré jusqu’au bout, Manchester City remporte le championnat devant Liverpool, avec une petite longueur d’avance seulement (6e). Ils terminent la saison en beauté en s’adjugeant la sixième FA Cup de leur histoire. Lors de cette confrontation, l’international Algérien, Riad Mahrez a été aligné d’entrée. Il a joué 57 minutes, avant d’être remplacé par le Belge, Kevin De Bruyne, alors que les Citizens menaient par deux buts à zéro. Même s’il n’a pas marqué, Mahrez a parfaitement tenu son rôle en respectant les consignes de Gardiola. «Franchement, nous sommes très contents de ce que nous avons réalisé cette saison. Ce que nous avons fait est historique. Aucun club ne l'avait jamais fait en Angleterre. Nous avons tout gagné dans le pays», a-t-il déclaré à la fin du match. Par ailleurs, interrogé sur sa saison, le milieu de terrain des Verts a tenu à préciser. "J’ai eu des périodes difficiles, avec des hauts et des bas. Après ça fait partie du cheminement des risques lorsqu’on arrive dans une grande équipe, où les joueurs sont déjà installés. Surtout lorsqu’il s’agit de joueurs, qui ont brillé la précédente saison en remportant le championnat. Il faut reconnaître que l'équipe était déjà bien équilibrée dans tous ses compartiments. C’est à moi de faire mes preuves pour avoir ma place dans le onze du coach. Pour ma première année à Manchester City, j'ai fait une saison en demi-teinte. J’ai réalisé de belles choses en début de saison, avant de me retrouver sur le banc. Cela dit, je suis très content. Souvent on ne retient la fin. Je me suis bien illustré lors des deux derniers matchs de mon équipe. Notamment en championnat face à Brigton ou j’ai été décisif.» Pour rappel, l’Algérien a inscrit sept buts en championnat et délivré six passes décisives. Il a été aligné 27 fois par le coach Gardiola. En tout, il a disputé 1.338 minutes. Enfin, Mahrez qui s’apprête à rejoindre les Vers a parlé des ambitions de l'Algérie à la CAN 2019. "On ira en Egypte pour faire de notre mieux et d’aller jusqu’au bout. C’est avec cet état d’esprit qu’il faudra aborder cette compétition continentale. Nous avons cette mentalité de compétiteur. Nous allons tout donner pour faire le meilleur parcours possible. Nous avons une bonne équipe, je pense. Cela dit, la Coupe d'Afrique reste un tournoi différent, avec ses propres conditions. Il faut bien donc se préparer en conséquences."

Rédha M.