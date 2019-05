Direction générale des Douanes : Nomination de quatre nouveaux cadres

Quatre nouveaux cadres ont été nommés hier à la Direction générale des Douanes, indique un communiqué de la Présidence de la République. "Il a été procédé, ce jour, samedi 18 mai, à la nomination de quatre cadres à la Direction générale des Douanes. Il s'agit de : M. Khiari Sofiane, en qualité de directeur du renseignement et de la gestion des crises, en remplacement de M. Meliani Omar, dont il a été mis fin aux fonctions. - Mme Djedjig Lila, directrice centrale du contentieux et encadrement des recettes, en remplacement de M. Abalou Ibrahim, qui a été mis fin aux fonctions. - MM. Sid Larbi et Issolah Noureddine en qualité de directeurs d'études et il a été mis fin aux fonctions de MM. Berdjoudj Hakim et Fellah Nacer, en même qualité", précise la même source.