Signature d’une convention entre les fédérations de rugby et de sport scolaire

La Fédération algérienne de rugby a signé une convention de partenariat avec son homologue de sport scolaire, car convaincue de pouvoir détecter de nouveaux jeunes talents au niveau des écoles. Cette convention a été paraphée jeudi soir à Alger, en marge de l'Assemblée générale du COA. «Nous avons signé des conventions avec plusieurs fédérations sportives et c'est avec joie que le rugby vient s'ajouter à cette longue liste, car c'est une discipline sportive que nous espérons vulgariser au niveau des écoles» a expliqué le président de la Fédération algérienne de sport scolaire, Abdelhafid Izem, ajoutant que «la pratique du rugby ne nécessite pas beaucoup de moyens pédagogiques» faisant qu'elle «peut-être pratiquée dans les écoles», sans aucun problème. De son côté, le président de la Fédération de rugby, Sofiane Benhassan a indiqué qu'en Nouvelle-Zélande «le rugby est considéré comme n'importe quelle autre matière d'étude, et il s'intègre dans le cursus scolaire des enfants dès le plus jeune âge». La Fédération de sport scolaire a déjà signé des conventions similaires avec ses homologue de Lutte, de Karaté, de tennis de table, des échecs et de taekwondo et compte signer prochainement avec d'autres fédérations sportives entre autres celles de football et d'athlétisme.