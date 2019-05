Boxe, Championnat d’Afrique (Zone III) : L’Algérie, sacrée par équipes à Libreville

La sélection nationale masculine de boxe seniors, s’est illustrée de fort belle manière au championnat d’Afrique de la zone III, organisé du 12 au 17 mai au Palais des Sports de Libreville (Gabon, avec à son actif la bagatelle de neuf médailles (5 or, 1 argent et 3 en bronze). En effet, les Abdennacer Benlaribi (60 kg), Mohand-Said Hamani (91 kg), Yahia Abdelli (64 kg), Mohamed-Yacine Touareg (49 kg) et Mohamed Houmri (81 kg), se sont brillamment distingués en remportant chacun son combat lors des finales disputées, vendredi dernier. Ils se sont montrés bien supérieurs à leur adversaire. Ils ont ainsi, permis à la sélection nationale de s’adjuger ce rendez-vous continental de la zone III. Les autres boxeurs algériens qui ont pris part à cette compétition ont, eux aussi, décroché des médailles.

A l’instar de Mourad Kaddi (+91 kg) qui s’est adjugé la médaille d’argent et des trois autres pugilistes que sont Ghiles Chebbah (56 kg), Jugurtha Ait Bekka (69 kg) et Oussama Mordjane (52 kg) qui se sont contentés pour leur part de la médaille de bronze. Pour sa part, la sélection nationale féminine s’est elle aussi illustrée avec à son profit cinq médailles (1 or, 1 argent et 3 en bronze).

Le vermeil a été remporté par Imène Khlifi, alors que Roumaissa Boualem a décroché l'argent. Widad Sifouh, Chahira Selmoune et Soumia Tabarkoukt ont gagné la médaille de bronze. Les entraîneurs Brahim Bedjaoui (messieurs) et Abdelghani Kenzi (dames) ont conduit la délégation algérienne à Libreville. Outre l'Algérie et le Gabon, pays hôte, ont participé à ce rendez-vous le Maroc, le Burundi, le Cameroun, la République démocratique du Congo (RDC), l’Ethiopie, la Guinée, le Kenya, la République centrafricaine, le Congo, le Rwanda, le Sao Tomé, la Somalie et la Tanzanie. Bonne performance donc pour nos boxeurs et nos boxeuses, qui se préparent dans les meilleures conditions aux différentes compétitions qui sont inscrites au programme de nos sélections.

Mohamed-Amine Azzouz