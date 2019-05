Feghouli renaît de ses cendres en Turquie

Auteur d’une saison remarquable, Sofiane Feghouli semble renaître de ses cendres en Turquie. Après une expérience ratée à West Ham (Angleterre) et une période d’adaptation plus ou moins longue en Süper Lig, il s’affirme comme un leader incontestable au sein de la formation de Galatasaray SK. Il s’est particulièrement illustré, mercredi dernier, à l’occasion de la finale de la coupe de Turquie. L’international Algérien a été l’auteur du but de la victoire dans les toutes dernières minutes de cette partie, face à Akhisar Belediye (2-1). Une réalisation qui lui a valu les hommages de pratiquement toute la presse spécialisée du monde, notamment européenne. Ce soir, Feghouli aura l’occasion de décrocher le doublé avec son équipe. En effet, Galatasaray accueille la formation d’Istabul BB, pour un derby qui s’annonce explosif à l’occasion de l’avant dernière journée de championnat. Les deux adversaires du jour occupent la tête du classement avec un total de 66 points, à quatre longueurs du premier poursuivant Besiktas. En cas de succès, les «Cimbom» décrocheront leur 22e titre de champion. Au match aller, les deux équipe s’étaient séparées sur le score de parité de un partout. En Espagne, ou il a déjà évolué au sein des formations de Valence FC et de l’UD Alméria, Feghouli, auteur de 7 buts et 6 passes décisives cette saison, intéresse pas mal de clubs. La presse ibérique a fait part cette semaine de l’intérêt de trois formations, la Liga en particulier. Le FC Seville, Girona FC et l’Espagnol de Barcelone seraient prêts à mettre le paquet pour s’adjuger les services du milieu de terrain offensif algérien. A souligner que Feghouli, bientôt trente ans, est sous contrat avec Galatasaray SK jusqu’en juin 2021. Son transfert à couté 4,5 millions d’euros au club turc et un salaire annuel de 3,5 millions d’euros sans compter les primes.

La formation istanbuliote a failli le céder l’année dernière au club saoudien d’Al Hilal pour la somme de 5,5 millions d’euros, a revu à la hausse ses exigences. Le président du club Mustafa Cengiz a annoncé qu’il ne laisserait pas partir Feghouli pour une somme inférieure à 15 millions d’euros. Son prix pourrait encore augmenter s’il réalise une bonne CAN avec les Verts.

Rédha M.