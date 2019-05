JSM Béjaïa, Pour exiger la régularisation de leurs salaires : Les joueurs ont recours à la grève

La qualification retentissante de la JSM Béjaïa en finale de coupe d’Algérie n’occulte pas les problèmes financiers dont souffre le club de la vallée de la Soummam depuis des mois.

Ce vendredi, les joueurs de l’équipe première ont décidé de boycotter la séance d’entraînement après avoir attendu vainement la régularisation de leurs salaires. La préparation de la finale risque fortement d’être perturbée si aucune solution n’est trouvée dans les meilleurs délais. Les joueurs de la JSM Béjaia ont mis leur menace à exécution. Ces derniers ont informé la direction de régulariser leur situation financière sous peine de recourir à la violence.

Le salaire et la prime de la qualification en finale demandés par les joueurs n’ayant pas été versés dans leur compte, ces derniers ont refusé de prendre part à la séance d’entraînement ce vendredi. Il faut dire qu’un tel scénario était prévisible dans la mesure où lors des pourparlers entre les joueurs et la direction, le président Houassi a dit clairement aux joueurs que les caisses du club étaient vides et qu’il sera difficile à la direction de satisfaire leurs exigences dans les délais demandés. Comme cette situation perdure depuis plusieurs mois, les joueurs ont du coup radicalisé leur action.

Le problème, c’est que cette action risque de perdurer dans la mesure où rien ne garantit aux joueurs le paiement de leurs salaires dans les meilleurs délais. Autrement dit, un deal avec la direction doit être trouvé dans les meilleurs délais sous peine de voir cette crise se prolonger dans le temps. Ce qui n’est pas fait pour arranger les affaires de l’équipe appelée à préparer la finale de la coupe d’Algérie face au CRB. L’équipe a plus besoin de sérénité en ce moment, d’où l’importance de régler cette affaire au plus vite pour que la préparation de la finale reprenne dans de meilleures dispositions.

Amar B.