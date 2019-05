Tourisme : Des centaines d’emplois en perspective

La commission spécialisée dans les études de planifications des projets touristiques relevant du ministère du Tourisme et de l’Artisanat vient d’approuver les dossiers de réalisation de 23 nouveaux projets touristiques ayant une capacité d’accueil de 2.049 lits. Ces nouveaux projets permettront de créer pas moins 900 postes d’emploi, et ce au niveau d’une quinzaine de wilayas. Des wilayas qui devraient être renforcées de structures hôtelières d’un certain standing, et qui devraient être accessibles aux moyennes bourses. Il s’agit de Guelma, El-Bayadh, Oran, Adrar, Jijel, Mostaganem, Médéa, Souk-Ahras, Khenchela, Annaba, Sidi Bel-Abbès, Tindouf, Sétif, Tamanrasset et Djelfa.

La dite commission a, par ailleurs, rapporté que cette opération s’inscrit dans le cadre de l’application de la stratégie du département de tutelle de promouvoir et d’encourager l’investissement touristique, et de mettre en place le cadre idoine au investisseurs afin de les accompagner dans les différents projets. C’est également dans la perspective de garantir l’accès à des dizaines de postes d’emploi, sachant que ce secteur est très porteur et que les régions concernées par les nouveaux projets souffrent d’un manque flagrant d’opportunités d’emploi pour la main-d’œuvre locale.

Pour rappel, lors des Assises nationales du tourisme, qui se sont tenues au début de l’année, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat avait déclaré que de «grands» efforts sont consentis par l’État pour «développer» le tourisme, considéré parmi les secteurs «moteurs» du développement, et ce dans le cadre de l’édification d’une économie nationale «durable hors hydrocarbures». Et d’ajouter : «Nous œuvrons actuellement avec toutes les parties concernées à faciliter l’acte d'investissement et à garantir la qualité, en permettant à un grand nombre de citoyens de passer de bonnes vacances en Algérie, à travers l’établissement de partenariats et la signature de conventions avec des secteurs concernés par l’activité touristique», avait alors poursuivi M. Benmessaoud.

Ce dernier avait, d’autre part, mis en avant le rôle direct de l’activité de l’artisanat dans le développement socioéconomique du pays, grâce aux réformes initiées par le gouvernement visant, dans leur ensemble, la réhabilitation des activités artisanales. Le ministre avait aussi affirmé, à cette occasion, que les infrastructures hôtelières ont connu, dans notre pays, une croissance considérable, passant de 60.000 lits à 140.000 lits actuellement. «Pas moins de 120.000 autres lits sont inscrits parmi les projets en cours de réalisation», a-t-il révélé, avant de faire savoir que cette rencontre nationale vise à évaluer la mise en œuvre du Schéma directeur d’aménagement touristique (SDAT) à l’horizon 2030. Ce schéma directeur, adopté par le gouvernement en 2008, constitue une feuille de route «ambitieuse» pour le développement du tourisme dans notre pays. «Il faut savoir que ce schéma se déroulera en deux phases principales. La première étant le lancement du processus du développement de cette industrie, à travers la promotion de la marque Algérie comme destination touristique par excellence, le renforcement du parc d'accueil, l'amélioration de la qualité, l'appui des chaînes touristiques et le renforcement de la coordination avec les autres secteurs concernés», avait-t-il mis en exergue, non sans indiquer qu’en matière d’investissement touristique, les walis ont obtenu «davantage» de prérogatives. Pour conclure ses propos, M. Benmessaoud a annoncé que son département a mis l’accent sur la formation de la ressource humaine, et confié que l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) avait vivement salué les réalisations accomplies par l’Algérie.

Sami Kaidi