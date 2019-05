Entrepreneuriat : résoudre les déséquilibres régionaux

Un «Colloque international sur l'Entrepreneuriat, formation et perspectives professionnelles» sera organisé les 9 et 10 juin prochains à l'Université d'Oran 2 «Mohamed-Benahmed», a-t-on appris des organisateurs. Cette manifestation scientifique est initiée par le Laboratoire de recherche appliquée sur la firme, l'industrie et le territoire (LARAFIT) et le Laboratoire de recherche sur les économies euro-méditerranéennes (LAREEM), ainsi que La maison de l’entrepreneuriat de l’université Oran 2. Elle a pour objectifs de répondre aux enjeux actuels et à la question de l’emploi et du chômage, a-t-on précisé de même source.

Le secteur privé, longtemps livré à lui-même, devient, de fait, l’acteur principal de notre économie et les petites et moyennes entreprises émergent comme les principaux acteurs du développement économique et social. L’Etat fait donc du développement des PME l’une de ses priorités, pour lutter contre le chômage, moderniser le tissu productif national, contenir les importations et résoudre les déséquilibres régionaux, lit-on dans le programme du colloque. Un important dispositif institutionnel autour de l’entrepreneuriat a vu le jour en Algérie, animé par des organismes d’accompagnement de porteurs de projets d’investissements, des banques publiques, en tant qu’institutions de financement, et de l’université et des organismes de formation en tant qu’institutions de production de compétences, ajoute-t-on, soulignant que la nouvelle ère d’austérité financière impose une réflexion profonde sur la recherche de leviers encourageant la création d’entreprise, et que l’université constitue un acteur privilégié pour la promotion de la culture entrepreneuriale, par la mise en place de stratégies internes pour le développement de l’entrepreneuriat. L’université doit devenir, pour les étudiants, une passerelle vers l’emploi ou la création d’entreprise, ce qui leur permettra de participer efficacement au développement local, notamment la réalisation de projets innovants. Le partenariat université-entreprise est plus que jamais un enjeu sociétal, selon les organisateurs. Plusieurs axes se déclinent de ce programme, «l’enseignement de l’entrepreneuriat», «la création d’entreprises», «l'insertion professionnelle et l'employabilité des étudiants» et «la relation entreprise université», entre autres.