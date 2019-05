Comité de suivi ministériel conjoint OPEP - Non-OPEP : Examen du développement du marché pétrolier

La 14e réunion du Comité de suivi ministériel conjoint Opep et non-OPEP (JMMC) se tiendra, aujourd’hui, à Djeddah (Arabie saoudite). Cette réunion constituera, sans nul doute, une opportunité idoine, notamment pour examiner le rapport mensuel préparé par le comité technique mixte (JTC) et les développements récents sur le marché mondial du pétrole, ainsi que les perspectives pour le reste de l’année 2019.

La tenue de cette réunion confirme encore une fois l’engagement ferme des pays Opep et non-Opep en faveur de la stabilité des marchés de l’or noir, de l’intérêt mutuel des pays producteurs et consommateurs, de l’approvisionnement efficace, économique et sûr des pays consommateurs, d’un rendement équitable du capital investi ainsi que du retour de la confiance des investisseurs dans l’industrie pétrolière. En effet, le ministre de l’Energie, M. Mohammed Arkab, prendra part à ce rendez-vous où, faut-il le rappeler, l’Algérie a joué un rôle primordial pour la stabilisation du marché, tout en convainquant les principaux producteurs, notamment la Russie, l’Iran et l’Arabie saoudite, à agir conjointement pour rétablir l’équilibre des cours de l’or noir qui ont connu un déséquilibre total depuis juin 2014. En février 2015, l’Algérie a engagé des discussions avec les principaux exportateurs de pétrole OPEP et non-OPEP, pour adopter une démarche commune afin d’éliminer l’excédent des stocks mondiaux et restaurer au plus vite l’équilibre du marché.

D’ailleurs, on constate que des concertations marathoniennes, qui se sont déroulées à différents niveaux et durant plus d’une année, avait réussi à rapprocher les points de vue et à dégager un consensus quant à la nécessité d’une action commune et concertée. Les concertations ont eu des résultats encourageants. Le marché a connu une amélioration. Preuve étant, les pays producteurs ont atteint en novembre 2018 un niveau de conformité global légèrement inférieur à 100%, atteignant 98% pour le mois. Le Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord Opep - Non-Opep (JMMC) a exprimé sa plus grande satisfaction devant les acquis constants et solides" de la «Déclaration de coopération» vieille de deux ans entre l’OPEP et les pays producteurs de pétrole non membres de l’OPEP participants : «Il est évident que des progrès significatifs ont été accomplis dans la réalisation de l'objectif fixé lors de la 4e réunion ministérielle des pays de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP du 23 juin 2018, selon lequel les pays ont convenu de s'efforcer de respecter le niveau de conformité global, volontairement ajusté à 100%, à compter du 1er juillet 2018 pour la durée restante 2018», note le JMMC. Ce dernier, faut-il rappeler, a été créé à la suite de la 171e Conférence ministérielle de l'OPEP du 30 novembre 2016 et de la Déclaration de coopération ultérieure faite lors de la réunion ministérielle conjointe Opep-Non-Opep tenue le 10 décembre 2016. Co-présidé par l’Arabie saoudite et la Russie, le JMMC est composé également de l'Algérie, les Émirats arabes unis, l’Irak, le Kazakhstan, le Koweït, le Nigeria et le Venezuela.

M. A. Z.