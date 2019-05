Mali : Appel à une mise en œuvre « accélérée » de l’accord d’Alger

Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a appelé vendredi dernier le Mali à une mise en œuvre "accélérée" de l'accord d'Alger ainsi qu'à l'approfondissement du dialogue inter-malien. "Le ministre a salué la récente signature d'un accord entre le gouvernement malien et l'opposition, qui marque le souhait des différentes parties de travailler ensemble à l'effort de stabilisation du pays.

Il a appelé à une mise en œuvre accélérée de l'Accord d'Alger, ainsi qu'à l'approfondissement du processus de dialogue et de réconciliation dans le centre du Mali", a indiqué un communiqué du Quai d'Orsay à l'issue de son entretien avec son homologue malien, Tiébilé Dramé. L'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, a été signé le 15 mai 2015 à Bamako entre le gouvernement malien et les mouvements armés du nord du pays. Il vise notamment à "reconstruire l'unité nationale du pays sur des bases novatrices, qui respectent son intégrité territoriale, tiennent compte de sa diversité ethnique et culturelle".