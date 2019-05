Crise vénézuélienne : Amorce d’un dialogue à Oslo

Le président du Venezuela Nicolas Maduro a célébré vendredi passé le "début des discussions" avec l'opposition à Oslo tout en félicitant la Norvège pour son rôle de médiateur. "Les pourparlers pour progresser vers des accords de paix, de concorde et d'harmonie, ont bien commencé, et je demande le soutien de tout le peuple vénézuélien pour avancer sur la voie de la paix", a déclaré Nicolas Maduro à l'occasion d'une cérémonie devant quelque 6.500 militaires dans l'Etat d'Aragua, dans le nord du Venezuela. Le président socialiste a déclaré que le "Venezuela doit traiter ses conflits" et trouver des solutions "sur la voie de la paix". Nicolas Maduro a ainsi proclamé "le début (...) des discussions et du dialogue" avec l'opposition. Ces discussions avec l'opposition sont de "bonnes nouvelles", a souligné le leader chaviste. La Norvège a confirmé, jeudi dernier, mener une médiation entre des représentants du pouvoir et de l'opposition au Venezuela, en vue de résoudre le conflit politique qui dure depuis quatre mois. "La Norvège annonce avoir eu des contacts préliminaires avec les représentants des principaux acteurs politiques vénézuéliens dans le cadre d'une phase exploratoire, en vue de contribuer à trouver une solution à la situation du pays", a indiqué le ministère norvégien des Affaires étrangères dans un communiqué. La Norvège félicite les parties en présence pour leurs efforts. Nous réaffirmons notre volonté de continuer à soutenir la recherche d'une solution pacifique pour le pays", a-t-il ajouté. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido a confirmé l'information, indiquant que des délégués de l'opposition vénézuélienne participaient à une "médiation" de la Norvège pour tenter de résoudre la crise. Selon la radiotélévision publique norvégienne NRK, les négociations d'Oslo, ont duré "plusieurs jours" et les deux délégations ont regagné Caracas jeudi dernier. La chancellerie norvégienne n'a pas souhaité faire davantage de commentaires. Selon différents médias, ces discussions auraient impliqué, côté Maduro, le ministre de la Communication Jorge Rodriguez et le gouverneur de la province de Miranda, Hector Rodriguez. L'opposition aurait été, quant à elle, représentée par l'ancien député Gerardo Blyde, l'ex-ministre Fernando Martinez Mottola ainsi que le vice-président du Parlement, Stalin Gonzalez. La radiotélévision publique norvégienne, NRK, a déclaré de son côté que c'est la deuxième fois que de tels pourparlers se tiennent dans la capitale norvégienne, soulignant également que des négociations entre le pouvoir de Nicolas Maduro et l'opposition de Juan Guaido ont aussi eu lieu dans le passé

à Cuba.

M. T. et Agences