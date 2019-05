Le Ballet de l’Opéra d’Alger séduit les algérois : Tableaux chorégraphiques irisés

Pas moins de dix tableaux chorégraphiques de danse traditionnelle, animés par la troupe du Ballet de l’Opéra d’Alger, ont été présentés, dans la soirée de vendredi dernier à l’Opéara d’Alger Boualem-Bessaïah, et ce dans le cadre du programme des animations des veillées de Ramadhan.

En effet, la prestigieuse salle Boualem-Bessaïah de l’Opéra d’Alger a vibré, dans la soirée de vendredi dernier, aux différentes mélodies algériennes. Ce spectacle de danse traditionnelle a été animé par des danseuses et danseurs professionnels du ballet de l’Opéra d’Alger, composé d’une vingtaine de danseurs et danseuses dirigé par Mme Sabrina Natouri, chef de département artistique et technique du ballet de l’Opéra, qui ont séduit les présents avec leur interprétation des danses sous les airs de la musique traditionnelle. Le public, malheureusement peu nombreux, a suivi avec attention, les mouvements et surtout les gestes des danseurs habillés de tenues traditionnelles. Présenté en plusieurs tableaux mettant en scène différentes danses, le bal de la soirée a été ouvert avec la danse de Tlemcen exécutée par des danseuses vêtues de robes traditionnelles tlemceniennes dite «chedda».

Cette soirée a été une généreuse succession de fresques dansées avec élégance, accentuées par la grâce de la gestuelle et agrémentées par des costumes aux couleurs chatoyantes, des frémissements de voiles et de bijoux. Portés au meilleur d’eux-mêmes sous les youyous qui fusaient de la salle, les danseuses et danseurs ont réalisé des chorégraphies lumineuses reflétant la beauté, l’originalité et la diversité du patrimoine immatériel de l’Algérie qui a particulièrement ébloui les Algérois. Portant l’âme de toute l’Algérie, les dix danses présentées plus d’une heure et demie ont convié les spectateurs à faire des escales virtuelles dans chaque région du pays, où tout geste et rythme marquent la sensibilité et la symbolique exprimant des situations personnelles ou collectives.

Sur une scène baignée de lumières douces, c’est la danse du Burnous qui suit le spectacle, symbolisant la virilité et l’attachement aux traditions. La place fut cédée par la suite à la danse chaouie où les femmes glissent avec grâce des petits pas légers sous le son de la ghaita et le bendir.

Place à la danse allaoui qui exprime la capacité d’endurance et l’attachement à la terre, pour laisser la scène à la danse kabyle superbement exécutée par des femmes célébrant l’abondance de la récolte durant la cueillette des olives, la danse bousaâdie avec un mariage à Ouled Nail illustrant une cérémonie où hommes et femmes partagent la joie du nouveau couple. Cependant, le «clou» de la soirée a été la danse solo d’une jeune fille rêvant à son futur mariage et la danse de "reguibete" de la région de Tindouf exprimant l’attachement des femmes aux traditions et rites locaux.

L’autre moment fort de la soirée a été la danse algéroise qui marqua la clôture de la soirée sous des applaudissements du public. Les percussions de la derbouka au rythme du "berouali" a été irrésistible pour des jeunes qui s’adonnèrent à un "heddaoui" endiablé en souvenir nostalgique des "Ouled El-Bled".

Sihem Oubraham