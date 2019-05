Bordj Bou-Arréridj : 28.000 repas servis en 10 jours

Dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, où 16 restaurants du cœur ont ouvert leurs portes, 27.971 repas ont été servis aux démunis, passagers et autres personnes en détresse, depuis le début du mois béni.

La plupart d’entre eux, soit 19.170, ont été servis à table. Les autres, soit 8.801, ont été emportés par les bénéficiaires. Ce chiffre, arrêté au 10e jour de Ramadhan, montre l’étendue de l’effort de solidarité qui a été engagé dans la wilaya. Une moyenne de 2.800 repas est offerte aux nécessiteux par jour. Même si le chef-lieu de wilaya compte le plus de restaurants, 5 structures en tout du fait de sa position, son importance et le nombre de ses habitants, les autres régions de la wilaya sont également touchées par l’opération.

Au sud, nous trouvons 2 structures à El-Euch, qui se trouve sur la RN 45. El-Hamadia, qui est le chef-lieu de daïra, dispose de 2 autres structures. À l’est, il y a 2 restaurants à Aïn Taghrout et un autre à Khelil. À l’ouest, qui est traversé par les deux principaux axes, à savoir l’autoroute Est-Ouest et la RN5, 3 structures ont été ouverts à Mansourah, El-Mehir et Ouled Sidi Brahim. Toutes ces structures sont fréquentées, même par les familles démunies qui préfèrent prendre leurs repas, renforçant ainsi leurs capacités pour faire face aux besoins du mois béni. Elles ont eu droit à des couffins de Ramadhan, même si, cette année, c’est sous forme d’argent liquide qu’elles ont reçu leurs aides. Chaque famille a bénéficié d’un soutien de 6.000 dinars virés directement dans les comptes des bénéficiaires. Ce qui leur a permis de mieux orienter leurs achats. Ce choix a déchargé les communes de l’achat des denrées. Il a même assuré une célérité de l’opération. Le directeur de l’action sociale au niveau de la wilaya, M. Abdelkader Dehimi, précise que la dernière commune qui s’est acquittée de son devoir envers ses habitants démunis, à savoir celle d’El- Euch, l’a fait le 2 mai, soit 4 jours avant Ramadhan.

Le même responsable indique que Sonatrach a fait un don à la wilaya de 6 millions de dinar. Ce qui a permis de couvrir les besoins de 1.000 familles. Les particuliers ont versé pour leur part 189 millions de dinars au compte de la wilaya ouvert à cet effet. Ils ont été réorientés vers 316 autres familles. Le ministère de tutelle, la wilaya et les APC ont consacré pour leur part près de 100 millions pour financer l’opération. Le nombre de familles démunies recensées au niveau de la wilaya s’élève à 23.918.

Le directeur de l’action sociale au niveau de la wilaya a noté que l’apport du mouvement associatif a baissé, cette année. Une association comme Ahbab El-Mardha ou les amis des malades avait l’habitude d’assurer les besoins de 25.000 démunis chaque mois de Ramadhan. Notons que les services de la DAS ont réceptionné 23 demandes d’ouverture de restaurants du cœur durant le mois béni. 7 dossiers ont été rejetés par la commission de wilaya composée des représentants de la DAS, de la santé, de la Protection civile, du commerce et de la direction des services agricoles.

Elle a donné le feu vert, au début, à 9 restaurants qui ont ouvert leurs portes le 6 mai. Les 7 autres sont venus renforcer le dispositif, une semaine après.

La commission insiste, rappelons-le, sur l’hygiène des lieux et la dignité des bénéficiaires. Les capacités des structures ne doivent pas être dépassées pour éviter les queues devant les portes des restaurants qui doivent également offrir des repas de qualité, peut-on lire dans le cahier des charges imposé aux demandeurs d’autorisation pour accueillir les démunis.

Fouad Daoud

-----------------------------

La vache de la discorde

Le président du club phare de la wilaya, à savoir le CABBA, a fait don d’une vache pour la préparation de l’iftar collectif organisé par les manifestants à la fin de leur mouvement de vendredi. Les convives, dont ceux venus d’autres wilayas, ont apprécié le repas. Mais quand ils ont su que l’un des Benhamadi a participé à l’initiative, beaucoup n’ont pas aimé. Certains ont même cotisé pour acheter une autre vache qu’ils ont tenu à remettre au donateur. Ils ont même filmé l’action qu’ils ont publiée sur Facebook. Certains ont estimé que cette réaction était exagérée et que M. Benhamadi avait le droit comme tous les citoyens de faire un don. Son apport à l’économie a été rappelé, mais aujourd’hui encore, cette question divise. La confusion entre hommes d’affaires et affairistes est entretenue par certains, ce qui est malsain pour l’investissement. Le mieux ne serait-il pas de laisser la justice faire son travail ? Rappelons qu’avec plus de 12.000 travailleurs, le groupe Benhamadi est le plus grand employeur de la wilaya.

F. D.