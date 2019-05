Solidarité ramadhan : Des restaurants « transformés » en diyar el-rahma

Comme chaque année au mois de Ramadhan, les restaurants de la rahma ouvrent leurs portes à des centaines de personnes dans le besoin ou des travailleurs loin de leur domicile.

Accueillant des groupes de gens de passage, des démunis et des sans-abri, ces restos de la rahma offrent à ces derniers la joie et le plaisir de rompre le jeûne dans un cadre de vivre ensemble et de solidarité. Une situation faite avec un zeste de haute convivialité et qui permet aux gens privés de chaleur familiale de se sentir, le temps d’un ftour ou le temps d’un ramadhan, en famille.

A l’instar des autres villes du pays, Alger se transforme durant le mois sacré en un lieu où les nécessiteux se réunissent pour la rupture du jeûne dans une ambiance enthousiaste. Lors de notre virée aux restaurants de la rahma de Ben aknoun, l'un d'eux a attiré notre attention. Un petit restaurant situé à 7, rue doudou-mokhtar, où la solidarité est encore et toujours là. Algérois ou autres, tout le monde connaît l'endroit, car cela fait six ans que ce petit restaurant est engagé dans cette action de solidarité en installant ses tables en plein air…

pour le premier jour seulement du ramadan, il a fourni pas moins de 350 repas, dont 250 servis sur place et 100 livrés aux sans domicile fixe (SDF), selon le bienfaiteur. L’initiative ne cible pas une catégorie précise de gens et les portes du resto sont ouvertes à tout le monde; étudiants, des familles dans le besoin, hommes, femmes, enfants et des sans-abri.

Au programme de la journée : nettoyage de la salle pour certains, préparation des aliments pour d'autres, cuisson du f'tour, mission d'un autre groupe, et préparation des tables pour d'autres bénévoles. A 19 heures, le repas doit être prêt, les tables dressées et le restaurant est fin prêt pour recevoir les jeûneurs. Le responsable de la cuisine et coordinateur de l'action d'El If'tar est le premier à se présenter sur les lieux.

«La veille, en fin de soirée, on se réunit pour faire le point, l'évaluation, puis établir le menu du lendemain. C'est de la sorte que fonctionne notre travail», précise-t-il.



Les bénévoles parlent peu et travaillent beaucoup !



Il faut dire que les initiateurs de cet élan de solidarité ainsi que les bénévoles sont très discrets. Ils parlent peu et travaillent beaucoup.

A 19h30, le resto affiche complet... les jeûneurs attendent l’appel à la rupture du jeûne… Au menu, chorba frik, mtawam, salade composée et un dessert. Un menu varié qui change tous les jours, des plats cuisinés soigneusement par la sœur du bienfaiteur avec des produits frais. L’initiative est gérée par ce grand monsieur, qui a préféré garder l’anonymat et qui travaille de tout cœur avec des amis qui lui procurent de l’aide financière ou main-d’œuvre des bénévoles qui ont un seul but, celui de gager de bonnes actions et des «douaa» de la part des personnes nécessiteuses.

Famille et amis viennent chaque jour pour nettoyer et apprêter les tables, tandis que les femmes cuisinent le ftour, et c’est lui et ses amis qui servent le repas.

à la fin, ils mangent avec les nécessiteux pour créer une ambiance familiale. Ils estiment que rompre son jeûne en groupe avec ces gens privés de chaleur familiale leur permet de se sentir, le temps d’un ftour ou le temps d’un ramadhan, en famille. Parmi les présents à la table du f’tour, Salim, qui réside seul à Alger loin de sa famille qui se trouve à Ouargla. «Je remercie l’équipe du resto pour cette initiative et pour cet esprit de solidarité. Je mange chaque jour ici, toute ma famille est à Ouargla… mais je ne me sens pas seul, dans cette ambiance festive et dans ce moment de partage en ce mois sacré», a-t-il dit.

Rompre le jeûne en groupe permet aux personnes démunies, notamment les sans-abris, d’oublier leur malheur un moment et de se sentir en famille. Ce resto d’errahma est un véritable refuge et un lieu de rencontre et de convivialité pour tous ceux qui viennent durant ce mois pas comme les autres.

Meriem Menna