Proclamation de la prophétie (I)

Par : Mahmoud Hussein

Nombre de nouveaux convertis sont des gens de condition sociale inférieure. Le sang est versé pour la première fois au nom de l’islam.

Abu Uhayha ibn al-'Âsî jouissait d'un grand prestige à La Mecque. Lorsqu'il se coiffait d'un turban, personne d'autre ne portait un turban de même taille ou de même couleur et ce, en signe de respect. On l'appelait : l'homme à la couronne. Il avait beaucoup d'enfants et Khâlid était l'un d'eux.

Khâlid fit un songe. Il se vit au bord de la géhenne, devant un wasier si vaste que Dieu seul en connaissait les dimensions. Et son père était là, qui semblait vouloir le précipiter dans les flammes. Puis il vit Muhammad le retenir par son vêtement pour l'empêcher de tomber. Il se réveilla en sursaut et s'écria :

— Je jure par Dieu que ce songe dit vrai.

Lorsque le jour fut venu, il sortit déambuler à travers les rues de La Mecque et le premier homme qu'il rencontra fut Abu Bakr. Sachant que ce dernier pouvait interpréter les rêves, il lui raconta celui qu'il venait de faire durant la nuit. Abu Bakr lui dit :

— Ce rêve te révèle la voie de ton salut. Muhammad est le Messager de Dieu. Suis-le. Si tu le suis et que tu embrasses l'islam, l'islam te préservera du feu où ton père tombera.

Khâlid chercha le Messager de Dieu et lorsqu'il le trouva, demanda :

—O Muhammad, à quoi nous appelles-tu ?

Le Messager de Dieu dit :

—Je t'appelle à reconnaître que Dieu est Unique et sans associé et que Muhammad est Son Serviteur et Son Prophète. Je t'appelle à cesser d'adorer des pierres qui n'entendent ni ne voient, qui ne font ni de mal ni de bien, qui ne distinguent même pas ceux qui les adorent de ceux qui les ignorent.

Khâlid dit :

—Je témoigne qu'il n'y a de dieu que Dieu et que tu es le Messager de Dieu.

Le Prophète se réjouit de la conversion de Khâlid, qui, pour le suivre, déserta sur-le-champ la maison paternelle. Mais son père ayant appris sa conversion, envoya quelqu'un le chercher, qui! trouva et le ramena chez lui. Abu Uhayha le réprimanda sévèrement :

—Tu as suivi Muhammad alors qu'il moque nos idoles et coutumes de nos ancêtres.

Khâlid répliqua :

—Par Dieu, je l'ai suivi parce qu'il dit vrai.

Alors Abu Uhayha se mit en colère, injuria son fils et le frappa avec une canne qu'il finit par briser sur sa tête. Puis il dit :

—Va où tu voudras, vaurien. Par Dieu, je te dénie tout moyen de subsistance.

—Si tu me les dénies, c'est Dieu Tout-Puissant qui m'accordera les moyens de vivre.

Abu Uhayha le chassa de sa maison et prévint ses autres fils :

— Que personne d'entre vous ne lui adresse la parole, sous peine de subir le même sort que lui.

Khâlid rejoignit l'Envoyé de Dieu, demeura auprès de lui l'accompagna partout où il allait.

Cependant Abu Uhayha, rencontrant des notables mecquois qui sans appartenir à la tribu de Quraysh, se permettaient de railler ! Muhammad, leur disait :

—Laissez Muhammad en paix. Ne vous en prenez pas à lui. S’il dit vrai, sa religion nous profitera à tous. S'il ment, c'est à nous seuls, gens de Quraysh, qu'il revient de le sanctionner. N'encourez pas le reproche d'intervenir dans nos affaires.

Lorsqu'il croisait le Messager de Dieu, il disait :

— Voici celui qui reçoit des paroles du Ciel.

Mais un jour, al-Nadr ibn al-Hârith lui reprocha de parler ainsi :

—Il m'est parvenu que tu défends Muhammad. Comment cela se fait-il, alors qu'il insulte nos dieux, qu'il prétend que nos ancêtres sont jetés au feu et qu'il promet à qui ne le suit pas un tourment sans fin ?

Alors Abu Uhayha affirma une franche hostilité au Prophète :

— Ce qu'il dit, nous ne l'avons entendu ni de la bouche des juifs, ni de celle des chrétiens.

Peu de temps avant que Muhammad ibn 'Abd Allah ne reçût la Révélation, Musaylama ibn Habîb, de la tribu des Hanîfa, avait prétendu être prophète. Il avait longtemps fréquenté les marchés où se croisaient les Perses et les Arabes, où les tribus se retrouvaient pour acheter et vendre. Il y avait appris de nombreuses ruses, s'était initié aux mouvements des étoiles et avait acquis une grande habileté.

Parmi les ruses dans lesquelles il était passé maître, il y avait telle qui consistait à verser du vinaigre sur une coquille d'œuf, afin qu elle rétrécît, puis à la faire entrer dans une buire au col étroit.

Il laissait ensuite la coquille sécher et reprendre sa taille initiale. Les gens d'al-Yamâma, qui étaient des bédouins incapables de comprendre ces choses, y voyaient un prodige que Musaylama présentait comme un signe divin. Ainsi nombre d'hommes de sa tribu crurent-ils en lui.