Aide financière aux nécessiteux : 1,6 million de familles concernées

Elles sont plus de 1,6 million de familles nécessiteuses (un chèque pour chaque famille) à bénéficier, durant ce mois de Ramadhan, d’une aide financière de 6.000 DA. Pour les besoins de cette opération — qui vient ainsi remplacer le couffin de Ramadhan —, le gouvernement a dégagé une enveloppe de 10 milliards de dinars, comme souligné, d’ailleurs, par le directeur du budget au niveau du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Selon la même source, cette opération se déroule «dans les meilleures conditions», de même que la couverture financière y afférente a été revue à la hausse, «passant de 8 à 10 milliards» de dinars actuellement.

Il faut savoir par ailleurs que sur les 1. 613.906 familles démunies concernées par cette opération de solidarité consacrée au mois béni de Ramadhan, plus de 80.000 familles résident au niveau de la capitale. En général, les bénéficiaires reçoivent leur aide financière via les numéros des comptes courants postaux (CCP), alors que des mandats postaux, portant ces aides estimées à 6.000 DA, sont distribués aux personnes n'ayant pas pu ouvrir de CCP. Il faut dire que ce nouveau mécanisme d’aides financières versées aux citoyens a été adopté — et pour la première fois — à partir de cette année.

Il s’agit, en fait, d’une louable initiative permettant d’éviter l’ensemble des aspects négatifs enregistrés précédemment dans la distribution du couffin de Ramadhan. En ce mois de piété et de solidarité, l’octroi de ces aides financières devrait sûrement contribuer de manière à ce que ces familles passent un meilleur Ramadhan. Il convient de signaler, dans ce sillage, que cette dynamique est appelée à se poursuivre et même à aboutir à l’élaboration d’un registre national pour les nécessiteux, et ce en coordination avec les différents secteurs concernés. Notons que les listes des familles recensées actuellement comme nécessiteuses englobent des personnes relevant du dispositif social spécifique aux catégories démunies et aux personnes à faible revenu ne dépassant pas le salaire national minimum garanti (SNMG).

En ce mois de solidarité par excellence, la société civile apporte aussi sa pierre à l’édifice, parallèlement aux efforts du gouvernement. De nombreuses associations caritatives font de leur mieux pour sensibiliser davantage les citoyens sur la nécessité d’aider son prochain. La collecte des produits alimentaires, effectuée, notamment, au niveau des grandes surfaces, est couronnée par la distribution de ces produits aux démunis.

De son côté, le Croissant-Rouge algérien (CRA), et fidèle à sa mission humanitaire, a lui aussi distribué des denrées alimentaires a des familles qui sont dans le besoin. Elles sont en effet pas moins de 4.000 familles démunies et vivant dans des régions reculées du pays à avoir bénéficié de cette opération, leur permettant de passer le ramadhan comme il se doit. «Cette opération de solidarité humanitaire entre dans le cadre du programme national du CRA et vise à apporter un peu de chaleur humaine, surtout pendant le mois du jeûne, et traduit les nobles valeurs de fraternité et de solidarité qui distingue notre société algérienne depuis la nuit des temps», avait, pour rappel, déclaré, dans ce cadre, la présidente du CRA, Saïda Benhabilès.

Il s’agit de kits alimentaires d’une valeur de 10.000 DA chacun et d’une consistance de 70 kilos par colis qui compte des denrées alimentaires de première nécessité. Les dons sont composés, entre autres, de semoule, d’huile, de sucre, de lait en poudre, de farine, de pâtes alimentaires, de légumes secs, de tomate en conserve, de thé, de café et de confiture, avait-elle alors précisé. Connus pour les valeurs de générosité, de solidarité et de partage, les Algériens ne perdent aucune occasion religieuse et surtout le Ramadhan, pour apporter un peu de baume au cœur chez leurs prochains parmi les plus nécessiteux. Les plus aisés financièrement redoublent même d’initiatives dans ce cadre, et la floraison importante des restaurants de solidarité en cette période de l’année — plus connus sous les noms de Mataâm Errahma ou Mataâm Aabir Essabil – n’est qu’une des plus belles illustrations.

Soraya Guemmouri