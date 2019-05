Recrutement des enseignants : Exploiter les listes de réserve

La direction générale de la Fonction publique a donné son accord aux services du ministère de l’Education pour la poursuite de l’exploitation en 2019 des listes de réserve relatives aux enseignants reçus au concours de recrutement des deux paliers qui a eu lieu en 2018. Des enseignants qui ont tous eu une moyenne supérieure à 10 sur 20, et qui étaient en attente d’un poste pédagogique qui se libère. Cette opération de recrutement qui s’étale jusqu'au 30 juin intervient dans le but de combler les postes pédagogiques vacants dans les cycles moyen et secondaire, en attendant l'organisation d'un nouveau concours de recrutement l'année prochaine. Cette démarche vise, donc, à pallier le manque d’enseignants que connaissent certains établissements scolaires en matière d’encadrement pédagogique dans les filières scientifiques, notamment. Dans ce contexte, la direction de la gestion des ressources humaines au sein du ministère a estimé que plus de 15.000 professeurs au niveau national devraient partir à la retraite avant le 31 août. Face à ce départ massif, la tutelle se prépare donc, à prendre les mesures nécessaires et les décisions qui s'imposent pour compenser de manière urgente, les postes vacants de retraités, et ce, avant la prochaine rentrée scolaire. Comme à l’accoutumée, et pour assurer cette opération dans les conditions de transparence idoine, le recrutement se fera à travers l'exploitation de la plate-forme numérique de recrutement dans l’éducation. Celle-ci a permis une meilleure gestion dans le déroulement de l’opération. Selon les responsables du secteur, à la faveur de cette plate-forme, «68.000 nouveaux enseignants, dont des diplômés des écoles normales, ont été recrutés de façon équitable à l'échelle nationale». Pour eux, c'est pour la première fois que le recrutement des enseignants vacataires s'est fait de façon équitable et en fonction des capacités des candidats. Il y a lieu de noter que le ministère de l’Éducation nationale, en collaboration avec un certain nombre de responsables de l’Éducation, ont réalisé une étude approfondie menée par les inspecteurs, pour identifier le nombre de postes vacants, ce qui a incité le ministère à l’ouverture d’une plateforme électronique de recrutement. Des postes dont le nombre devrait atteindre les 45.000 dans les trois cycles scolaires.

Selon les informations fournies par le ministère de l’Education, ces postes seront occupés à la suite d’un concours de recrutement qui sera organisé au cours de la prochaine année scolaire pour différentes disciplines et dont la priorité sera donnée aux diplômés des écoles supérieures. Ce concours, dont la date sera annoncée ultérieurement, concernera plusieurs spécialités, notamment les matières de physique, mathématiques et l’amazigh. Notons qu’au titre de l’année 2017-2018, quelques 11.000 postes vacants dans les trois paliers de l’Education ont été attribués aux nouveaux enseignants qui ont participé aux récents concours

Il y a lieu de rappeler que le taux de réussite des enseignants du cycle primaire dans le concours de recrutement organisé par le ministère de l'Education nationale en 2018 a atteint 38,36%, soit 121.954 enseignants, tandis que le nombre des postes ouverts était de 3.378. Le nombre des nouveaux diplômés sortant des écoles supérieures est estimé entre 5.000 et 6.000 enseignants annuellement. Ce nombre demeure toutefois insuffisant pour combler le déficit enregistré en matière d’enseignants, notamment du fait de la réception à partir de l’année prochaine d’environ 700 nouveaux établissements scolaires en cours de réalisation à travers le territoire national. Des établissements qu’il faudra renforcer avec un encadrement pédagogique adéquat, ceci d’autant que le nombre d’élèves attendu, tous secteur confondus, devrait avoisiner les 10 millions pour la rentrée 2019/ 2020.

Sarah A. Benali Cherif