Enseignement supérieur : préserver le système scientifique

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid a appelé, hier, les étudiants à préserver le système scientifique universitaire et à y contribuer «efficacement et avec sérieux».

Dans un message adressé à la famille universitaire à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'Etudiant célébrée le 19 mai de chaque année, le ministre a indiqué que «les étudiants sont appelés à a répondre à l'appel de la patrie en cette journée nationale de l'Etudiant et à rester fidèle au serment des chouhada qui se sont sacrifiés, en préservant le système scientifique universitaire, en y contribuant «efficacement et avec sérieux» et en veillant à consacrer des règles et des traditions constantes et ancrées pour garantir la stabilité de l'Algérie et préserver son image».

«Cela ne saurait se faire sans la bonne volonté des étudiants et étudiantes qui se sacrifient au service de la Nation et de la patrie», a-t-il dit, se disant convaincu que l'université est «la locomotive de la société». M. Bouzid a également appelé au «sérieux, à la persévérance et à la détermination pour l'acquisition des sciences et des connaissances et la maîtrise de leurs applications techniques», soulignant que cela constitue «le seul garant pour gagner l'enjeu du développement et du progrès auxquels aspire notre peuple». «Cette année, la célébration de la Journée nationale de l'Etudiant (19 mai) intervient dans une conjoncture particulière marquée par un élan populaire à travers le pays qui ouvrira, incontestablement, de nouvelles perspectives prometteuses pour le pays, un renforcement de la participation de la société et un passage à une étape supérieure, ce qui exige de nous tous davantage d'efforts pour améliorer la qualité de la formation et de la recherche et hisser la performance de l'université algérienne de manière à l'adapter aux standards internationaux», a-t-il ajouté.