Attaques contre des infrastructures pétrolières saoudiennes : L’Algérie, préoccupée

L'Algérie a exprimé, mercredi, sa "préoccupation" quant aux évènements inquiétants survenus dans la région de la Péninsule arabique suite aux attaques de drones ayant ciblé des infrastructures pétrolières près de Riyadh (royaume d'Arabie saoudite), appelant à faire prévaloir la voie de la sagesse et du dialogue pour surmonter les différends, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. "L'Algérie exprime sa préoccupation quant à la succession d'évènements inquiétants dans la Péninsule arabique, lesquels ont pris un tournant dangereux après les attaques de drones ayant ciblé des infrastructures pétrolières près de Riyadh", souligne la même source. Condamnant ces attaques, l'Algérie appelle à éviter l'escalade et à faire prévaloir la voie de la sagesse et du dialogue en vue de surmonter les différends et trouver les solutions à même d'assurer un avenir où règnent paix, sécurité et bien-être au profit de tous les peuples de la région".