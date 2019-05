Comité de suivi Opep - non-Opep : M. Arkab à Djeddah

Le ministre de l’Energie, Mohammed Arkab, prendra part à la 14e réunion du Comité de suivi ministériel conjoint Opep et non- Opep (JMMC) qui aura lieu demain à Djeddah au Royaume d'Arabie saoudite, a indiqué jeudi un communiqué du ministère. Pour rappel, le JMMC est chargé d'examiner le rapport mensuel préparé par son Comité technique mixte (JTC) et les développements récents sur le marché mondial du pétrole, ainsi que les perspectives pour le reste de l’année 2019. Le JMMC a été créé à la suite de la 171e Conférence ministérielle de l'OPEP du 30 novembre 2016 et de la Déclaration de coopération ultérieure faite lors de la réunion ministérielle conjointe Opep-non-Opep tenue le 10 décembre 2016. Co-présidé par le Royaume d'Arabie saoudite et la Russie, le JMMC est composé également de l'Algérie, les Emirats arabes unis, l'Iraq, le Kazakhstan, le Koweït, le Nigeria et le Venezuela.

Il y a lieu de rappeler que les pays participants à la Déclaration Opep et non-Opep s’engagent en faveur de la stabilité des marchés pétroliers, de l'intérêt mutuel des pays producteurs et consommateurs, de l'approvisionnement efficace, économique et sûr des pays consommateurs, d'un rendement équitable du capital investi, ainsi que du retour de la confiance des investisseurs dans l'industrie pétrolière.