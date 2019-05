Ramadhan : L’ambassade de Chine convie la presse nationale à un Iftar

L’ambassade de la République populaire de Chine a honoré, jeudi dernier, la presse algérienne en organisant un ‘‘Iftar’’ au siège de la chancellerie chinoise à Alger.

Son Excellence Li Lianhe a mis à profit cette opportunité pour souhaiter à l’ensemble des Algériens un mois de Ramadhan Moubarak et indiqué d’emblée que les relations algéro-chinoises sont «riches», «denses» et «historiques». «Les relations entre nos deux nations sœurs sont bâties sur l’amitié et l’honnêteté», a fait savoir en effet l’ambassadeur à l’adresse des nombreux journalistes, ce qui contribue, selon lui, au « renforcement » des relations entre les deux pays. Et d’ajouter que depuis les années 1950, la Chine a soutenu de «toutes ses forces» le combat libérateur du peuple algérien contre le colonialisme français. «Notre soutien pour la cause algérienne était total, bien que nous étions à cette époque un pays pauvre », a-t-il relevé, non sans rappeler que la Chine fut incontestablement le premier pays à avoir reconnu le gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) et ce, immédiatement après sa proclamation en 1958 au Caire, en Egypte. Il affirmera par ailleurs qu’au lendemain de notre indépendance, en 1963 plus exactement, une première équipe médicale a été dépêchée en Algérie pour prêter main-forte aux équipes algériennes et les assister dans leurs tâches.

Dans ce même sillage, SEM. Li Lianhe a assuré que la Chine, gouvernement et peuple, «n’oubliera jamais» le rôle «fondamental» et «prépondérant» joué par l’Algérie dans le retour du siège onusien à son pays, en octobre 1971. Faisant une rétrospective des temps forts des relations bilatérales entre les deux nations, l’ambassadeur de la République populaire de Chine à Alger n’a pas manqué de revenir en arrière pour rappeler qu’en 2014, l’Algérie et la Chine ont signé le plan de coopération stratégique global.

«Il faut dire que ce plan est très bénéfique et visionnaire surtout. Il est le premier du genre signé entre la Chine et un pays arabe. C’est la preuve de l’importance que nous accordons à nos relations diplomatiques, dont la qualité est excellente avec l’Algérie », s’est-il réjoui.

Le diplomate chinois est, d’autre part, revenu sur l’initiative ‘‘la ceinture et la route’’, lancée, en 2013, par le président chinois, XI Jinping, et ayant pour but de «renforcer» les relations et les consultations politiques avec 127 pays signataires. «Dans le cadre de cette initiative, la coopération entre la Chine et ces pays, dont l’Algérie fait partie, s’est traduite par un renforcement notoire», a-t-il déclaré, annonçant à la fin qu’entre 2013 et 2018, le poids des échanges commerciaux a «grandement» augmenté.

Sami Kaidi