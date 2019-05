M. Omari s’entretient à Médine avec le ministre saoudien de l’Agriculture

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, s'est entretenu, jeudi à Médine, avec le ministre saoudien de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture, Abdurrahman bin Abdulmohsen Al-Fadhli, avec lequel il a évoqué la coopération bilatérale dans le secteur.

Lors de cet entretien, tenu en marge de la deuxième réunion du Conseil international des dattes, les deux parties ont discuté des voies et moyens afin de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l’agriculture et les opportunités d’investissement, notamment dans les filières dattes et lait en Algérie. "Les deux ministres ont convenu également de renforcer la coopération entre les organisations interprofessionnelles de leurs pays respectifs". M. Omari s’est entretenu également avec le directeur général de l’Organisation arabe de développement de l’Agriculture (OADA), Ibrahim Adam Ahmed El-Dekhairi avec lequel il a examiné les moyens de renforcer la coopération avec cette organisation. Les deux parties ont abordé, dans ce cadre, le renforcement des capacités notamment dans le domaine de l’aquaculture et la gestion de l’eau ainsi que des projets de développement des filières prioritaires. La mise en œuvre de ces projets sera discutée lors de la prochaine visite en Algérie du directeur général de l’OADA. En visite de travail en Arabie saoudite du 15 au 18 mai, à l'invitation de son homologue saoudien pour participer à la deuxième réunion du Conseil international des dattes, M. Omari a affirmé, lors de son intervention, l’importance de la filière dattes dans l’économie algérienne et le soutien qu’accorde l’Etat pour l’extension des superficies de production et l’amélioration de la valorisation de ce produit stratégique ainsi que sa promotion à l’exportation. Les participants à cette réunion ont discuté de la coopération arabe en vue de mettre en œuvre des programmes et des plans de développement de la production, de la transformation, de la commercialisation, de l’augmentation de la productivité, ainsi que de l’amélioration des techniques de production. "L'objectif, c'est de garantir la qualité et la durabilité des palmeraies et des dattes dans les pays arabes".