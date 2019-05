Cheikh Khaled Bentounès : Compréhension et solidarité

Le monde célèbre ce jeudi 16 mai la journée internationale du vivre-ensemble en paix, décrétée par l'Organisation des Nations unies en 2017, à l'initiative de l'Algérie qui ne cesse de multiplier les efforts afin de promouvoir les valeurs de la paix et de la réconciliation au plan international. La résolution (72/130) de l'Assemblée générale de l'ONU relative à cette journée a été adoptée le 8 décembre 2017 par consensus par 193 pays membres de l'ONU. Son objectif est de favoriser une «mobilisation continue des efforts déployés par la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité».

Pour ce faire, les Etats membres de l'ONU sont invités à agir en faveur de la paix et du développement durable en collaborant avec les chefs religieux, les diverses communautés ou toute autre partie prenante. Le texte de la résolution invite également tous les Etats membres, les organismes des Nations unies et les autres organisations internationales et régionales ainsi que la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les particuliers, à «célébrer la ‘‘Journée internationale du vivre-ensemble en paix’’, dans le respect de la culture et d'autres particularités ou coutumes locales, nationales et régionales, y compris en prenant les initiatives éducatives et en menant des activités de sensibilisation». Dans ce sens, Cheikh Khaled Bentounes, fondateur de l'Association internationale soufie Alawiyya, à l'origine du projet de proclamer une journée internationale du vivre-ensemble en paix, a préconisé, à l'occasion de la célébration de la deuxième édition, de créer des «maisons de la paix» au sein d'écoles maternelles et primaires afin «d'éduquer les enfants à la culture de la paix grâce à une pédagogie alternative», précisant qu'il en existe déjà en Algérie, au Maroc et aux Pays-Bas. Dans des déclarations aux médias, Cheikh Bentounes a indiqué que son association travaille avec des universités au Canada, en Allemagne, des ONG et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) pour vulgariser la culture de la paix dans toutes les écoles du monde.