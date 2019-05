Journée internationale du vivre-ensemble en paix

«Les valeurs de paix, de tolérance, d'amour et de fraternité sont ancrées dans la société algérienne.»

C’est ce qu’a affirmé, avant-hier à Alger, le ministre de l'Éducation nationale, lors de la cérémonie de célébration de la Journée mondiale du vivre-ensemble en paix, organisée au niveau de l'école du chahid Torki-Mahmoud à Chéraga, rapporte l’APS.

Abdelhakim Belabed a indiqué à cette occasion que son secteur célèbre cet anniversaire à travers l'ensemble de ses établissements scolaires dans le but de « consacrer » les valeurs de paix, de réconciliation, d'entente, d'amour et de fraternité qui sont « pleinement ancrées » dans la société algérienne et d'œuvrer « ensemble » pour l'unité dans le cadre de la différence et de la diversité, pour un monde où « règne» la paix, la solidarité et la cohésion.

Le ministre a affirmé par ailleurs que le secteur de l'Education nationale célèbre cette journée à travers un nombre conséquent d'activités éducatives, culturelles, historiques, scientifiques et artistiques, à l'effet de « mettre en avant » l'importance du vivre-ensemble et « d'inculquer » aux jeunes générations l'esprit d'ouverture et de l'acceptation de l'autre, faisant savoir que ces activités concernent cette année uniquement les écoles primaires en raison de la coïncidence de cette journée avec la période des examens du 3e trimestre de l'année scolaire, pour les cycles moyen et secondaire. Mettant à profit cette opportunité, Belabed a assisté à plusieurs activités programmées dans ce cadre. Il a tout d'abord suivi un cours interactif de sensibilisation consacré à cet évènement, planté un olivier dans la cour de l'école puis lâché une colombe, symbole de paix et d'amour.

Pour rappel, la journée internationale du vivre-ensemble, célébrée le 16 mai de chaque année, avait été proclamée le 8 décembre 2017 par l’Assemblée générale de l’ONU, à l’initiative de l’Algérie. Cette journée est un moyen de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité, et l'occasion pour tous d'exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l'harmonie. Le texte de la résolution invite également tous les Etats membres, les organismes des Nations unies et les autres organisations internationales et régionales ainsi que la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les particuliers, à «célébrer la Journée internationale du vivre-ensemble en paix, dans le respect de la culture et d'autres particularités ou coutumes locales, nationales et régionales, y compris en prenant les initiatives éducatives et en menant des activités de sensibilisation».

