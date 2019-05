MSP : Le préalable d’un dialogue, option incontournable

«Vu le contexte politique et les conditions dans lesquels se trouve le pays, il serait impossible d’organiser les présidentielles le 4 juillet prochain», a estimé, jeudi à Alger, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrezak Makri, lors de son intervention, à l’occasion du traditionnel iftar annuel organisé par sa formation politique.

Le chef du parti islamiste considère que la priorité aujourd'hui est d'asseoir un Etat de droit. «Il faut poursuivre la lutte contre les corrupteurs pour assainir le milieu nourrissant la corruption», et ce, dans un «cadre institutionnel assurant la viabilité, la continuité, et garantissant la justice et l’équité», a-t-il ajouté.

Lors de son intervention sur le thème de « la transition démocratique, ses défis et ses garanties» , le leader du MSP, a réitéré son appel à la classe politique afin de « mettre un terme à la division pour aller vers un consensus politique devant accompagner les Algériens dans la réalisation des objectifs du mouvement du 22 février». M. Makri explique qu’en barrant la route devant la tentation totalitaire de ceux qui poussaient vers le cinquième mandat, le mouvement populaire a libéré aussi la classe politique de sa stagnation et continue, par sa dynamique, à «disloquer les composantes» de ce qu’il qualifie de «Issâba». Il a, par ailleurs, appelé l’armée «à accompagner le mouvement citoyen et à répondre aux revendications de la population», pour «favoriser une transition démocratique sans heurts» où la volonté populaire se concrétisera et trouvera écho auprès de nouvelles figures «consensuelles». C’est pourquoi, il faut, poursuit-il «accompagner l’application de l’article 102 par d’autres mesures juridiques afin de ne pas s’éloigner du cadre constitutionnel».

Le consensus favorise le changement

Mais ceci ne pourrait se réaliser «avant de se mettre d'accord sur de nouveaux mécanismes de refondation de la pratique démocratique» explique encore le leader du MSP.

Pour lui, l’émergence du mouvement populaire comme «un contre-pouvoir» face à un système de plus en plus affaibli par le jeu d’intérêts mesquins des différentes factions, met la classe politique et la société civile dans l’obligation «d’aplanir les divergences, de se rapprocher pour un dialogue sans exclusion pour trouver une issue positive à la crise que traverse le pays actuellement».

La conférence-débat organisée par le MSP a vu l’intervention de plusieurs figures et spécialistes de la chose politique, à l’image de l’ancien chef de gouvernement Ahmed Benbitour, l’historien Mohand Arezki Ferrad et Mohamed Lamine Belghit.

M. Ahmed Benbitour a axé son intervention sur une certaine vision de la transition démocratique, qu’il identifie dans «un processus de plusieurs phases». Grosso modo, pour l’ancien chef de gouvernement, les Algériens se sont retrouvés piégés dans une spirale d'appauvrissement, de corruption et de désintégration sociale, pendant plusieurs décennies.

« Pour y remédier, il faut appuyer d’abord les initiatives visant à résoudre la crise actuelle, et penser ensuite à achever la phase transitoire », explique-t-il, et cela à travers «l’ouverture d’un large débat au sein de la société civile» et « non avec des représentants de l’ancien système qui sont complètement disqualifiés ».

Dans cette perspective, M. Benbitour rejoint le chef du MSP en avançant que «l’organisation des présidentielles en juillet n’a aucun sens, sans l’identification au préalable de règles de jeu transparentes, ainsi que l’indépendance de la justice». Le véritable défi, pour M. Benbitour, est d’arriver à «asseoir les piliers d’un système politique solide apte à défier résolument les crises».

L’armée est la seule institution solide et capable d’accompagner le mouvement

En qualifiant la crise de «politique», l’historien Mohand Arezki Ferrad a préféré attirer l’attention sur «la conceptualisation» du nouveau phénomène politique: «Entre Hirak, mouvement et sursaut, l’élite doit évoquer une révolution en marche», a-t-il dit en expliquant que «les Algériens ont fait leur suffrage universel et voté pour la rupture totale avec le système politique en place, en réclamant des institutions légitimes».

Il s’est dit persuadé que la révolte va se poursuivre «dans la cohésion, la solidarité des rangs», «car les Algériens veulent réussir le changement convoité», à savoir un «nouveau pacte politique». L’historien pense que la solution réside dans l’instauration d’une assemblée constituante et l’organisation d’une conférence nationale inclusive.

Le chercheur Mohamed Lamine Belghit trouve, lui, que la particularité qui caractérise le sursaut populaire est que sa composante majoritaire est une jeunesse qui «n'est ni idéologisée ni encadrée politiquement», et « c'est ça qui fait que le mouvement échappe à toute récupération partisane».

A l’instar des autres intervenants, le chercheur estime qu’il faut chercher le consensus «par le bas» en favorisant l’organisation des comités populaires qui se présenteraient comme une véritable force de proposition devant permettre de réfléchir sur de meilleures solutions pour l’avenir du pays, avant d’ajouter que «les Algériens devront rendre hommage à l’ANP qui a désamorcé toutes les mines et repoussé les tentatives de déstabilisation du pays». Il remettra à leur place certaines forces qui misaient sur un éventuel dérapage «pour réaliser des agendas douteux» et livrer le pays «à des agences étrangères». Pour lui, l’armée est la seule institution solide «capable de gérer le mouvement populaire et accompagner les Algériens dans la phase de transition» pour la refondation de «la République de la citoyenneté». Celle-ci «ne devrait pas être l’objet des sbires des uns et des autres», a-t-il enfin souligné.

Tahar Kaidi