Ghardaïa

3 individus armés arrêtés

Trois individus en possession de deux pistolets mitrailleurs de type kalachnikov, quatre chargeurs et une quantité de munitions ont été arrêtés jeudi à Ghardaïa par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et des services des Douanes, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et des services des Douanes algériennes, ont arrêté, dans deux opérations distinctes, à Ghardaïa/4e Région militaire, trois individus en possession de deux pistolets mitrailleurs de type kalachnikov, quatre chargeurs, et une quantité de munitions, et ont saisi deux véhicules tout-terrain et des moyens de communication», tandis que «des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé à Blida /1re RM, un individu et saisi un pistolet automatique et une quantité de munitions», précise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, «des détachements de l’ANP ont arrêté à In-Guezzam/6eRM, quatre contrebandiers et saisi un camion, deux véhicules tout-terrain, et 16,2 tonnes de denrées alimentaires», alors que «des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi à Oran/2e RM, 240 comprimés psychotropes». Par ailleurs, «des détachements de l’ANP ont déjoué à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf/5e RM, des tentatives de contrebande de 11.010 litres de carburant», conclut le MDN.

Boumerdès

Deux casemates détruites

Deux casemates pour terroristes ont été détruites, dans une opération de ratissage, menée mercredi, à Boumerdès par un détachement de l'Armé nationale populaire (ANP), indique jeudi le MDN. un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit 2 casemates pour terroristes», précise la même source. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP «a arrêté, à Tamanrasset (6e RM), huit orpailleurs et saisi un groupe électrogène et un marteau piqueur», tandis que des Garde-frontières «ont saisi 2.387 paquets de cigarettes à Tlemcen (2e RM)». En outre, et dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont intercepté 58 immigrants clandestins de différentes nationalités, et ce, lors d’opérations distinctes menées à Ghardaïa, Tiaret et In Guezzam», rapporte également le communiqué.

Béchar

Saisie d’une importante quantité de kif traité

Une importante quantité de kif traité s'élevant à 5,34 quintaux a été saisie jeudi à Beni-Ounif (Béchar) par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec des éléments de la Sûreté nationale, indique le MDN. «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP, en coordination avec des éléments de la Sureté nationale, a saisi, à Béni-Ounif, wilaya de Béchar (3e Région militaire), une grande quantité de kif traité s'élevant à cinq quintaux et trente-quatre kilogrammes», note le communiqué. «Encore une fois, les unités de l'ANP réitèrent leur détermination à venir à bout de toute tentative malsaine visant à proliférer ce genre de substances et de fléaux étranges à notre société et à nos valeurs», souligne le MDN.