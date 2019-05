Grande poste d’Alger : Risque d’effondrement des escaliers

Les services de la wilaya d’Alger ont mis en garde, hier, contre le risque d’effondrement des escaliers de la Grande poste, décidant d’empêcher l’accès à ces escaliers, à la lumière de l’expertise technique effectuée par les services de l’organisme national de contrôle technique de la construction (CTC) qui a conclu à l’existence de «fissures et de corrosion accentuée». Conformément au rapport du CTC, les services de la wilaya ont souligné que suite à la détection de «déformation et de corrosion accentuée» au niveau des escaliers de la Grande poste (Alger centre), des mesures préventives ont été prises pour interdire l’utilisation de ces escaliers et des travaux de réhabilitation et de restauration seront entamés, a indiqué un communiqué de ces services. Imputant cette situation au «surpoids» et à la vétusté de l’immeuble, classé monument historique depuis quelques années, les services de la wilaya d’Alger ont précisé que «dans le cadre de la préservation de la sécurité des citoyens, des travaux de restauration sur une partie des escaliers seront entamés, sous le contrôle des ingénieurs du CTC». Dans une correspondance officielle transmise aux services de la wilaya, l’expertise technique a fait ressortir «une déformation par endroits du revêtement sol» et «une corrosion accentuée affectant les solives métalliques de la trame gauche du palier de repos». Les services du CTC ont préconisé «la reprise totale du panneau de plancher de la trame gauche et la réparation des éléments affectés des deux autres trames (centrale et droite)». Ils ont également appelé à «la prise de mesures d’urgence préventives», notamment en vue de procéder à l’étaiement du panneau de plancher de la trame gauche et de mettre hors d’usage le palier de repos. Pour rappel, l’édifice de la Grande poste a été construit en 1910 par l’architecte Jules Voinot. Il est situé à l’intersection des grands axes d’Alger centre, en l’occurrence Didouche Mourad et Larbi Ben M’hidi.