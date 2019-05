Enseignement supérieur : Le spectre de l’année blanche écarté

Alors que le mouvement des étudiants ne faiblit pas, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique rassure sur la poursuite des cours.

Lors d’une conférence de presse animée, jeudi dernier, à l'issue de l'ouverture de la conférence nationale des universités, M. Tayeb Bouzid a écarté l’éventualité de décréter une année blanche et assuré que les cours qui n’ont pas été dispensés en raison de la grève au niveau des universités seront rattrapés. «Il n'y a pas lieu de parler d'une année blanche, vu que les cours ont été dispensés normalement durant le premier semestre», a-t-il affirmé en ajoutant que le retard pédagogique sera rattrapé à la faveur d'une série de mesures qui feront l'objet d'examen au niveau des établissements universitaires.

Plusieurs solutions ont été définies par le secteur pour rattraper les écarts enregistrées dans les activités pédagogiques, et ce afin de «préserver» la crédibilité de la formation, d'autant que l'écart n'existe pas uniquement entre les différentes universités, mais au sein d'un même établissement, entre spécialités, classes ou facultés. «Il est de notre devoir à tous, enseignants-chercheurs, étudiants, fonctionnaires et responsables, d’œuvrer à protéger l’université algérienne contre tout risque de dérapages pouvant compromettre le processus pédagogique de l’étudiant et de contrer toute tentative visant à porter atteinte à la crédibilité du diplôme de l’Enseignement supérieur et à la réputation de l’université», a-t-il souligné.

Le ministre a appelé les directeurs des établissements universitaires, des centres et agences de la recherche scientifique à la nécessité de «s'engager» à l'adoption du dialogue comme «méthode» et de la concertation comme «moyen» en vue de trouver les solutions «idoines» à même de prendre en charge les impacts induits par les circonstances exceptionnelles que vit le système universitaire. Il a également exhorté les mêmes responsables à «rattraper» le temps pédagogique perdu, à travers leurs initiatives dans le cadre de plans et programmes adoptés, en concertation avec toutes les composantes de la corporation universitaire, tout «en prenant en compte» les contrastes enregistrés.

Après avoir émis le vœu de voir les étudiants rejoindre les bancs des universités, Tayeb Bouzid a indiqué que bien que le large mouvement populaire que vit le pays ait «impacté» le déroulement ordinaire et régulier des activités pédagogiques et scientifiques dans la plupart des établissements universitaires qui ont connu une série de dysfonctionnements et de tensions, il n'en demeure pas moins que le «Hirak» a révélé la «force», «l'efficacité» et la «contribution» de la corporation universitaire et scientifique dans la dynamique du sursaut nationale que connaît la société. Il a fait part par ailleurs de sa confiance en la corporation universitaire et scientifique qui fait preuve «d’esprit de responsabilité», de «sagesse» et de «clairvoyance», qui saura comment dépasser les difficultés conjoncturelles enregistrées et trouver les solutions «innovantes» en vue de «prendre en charge» les préoccupations soulevées, tout en prenant en considération l’intérêt de l’étudiant et d’être au service de l’université.

S’exprimant au sujet de la rentrée universitaire 2019-2020, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a appelé les directeurs des établissements universitaires à la prise en charge des difficultés actuelles en vue de «garantir» la réussite de la prochaine rentrée et annoncé à la même occasion la réception de 83.200 nouvelles places pédagogiques et de 51.370 nouveaux lits.

83.200 nouvelles places pédagogiques à la rentrée 2019-2020

M. Tayeb Bouzid a indiqué qu'avec la réception de ces structures, les capacités d'accueil devront dépasser les 1,5 million de places pédagogiques, ce qui permettrait d'accueillir près de 1,8 million d’étudiants, en sus d'une hausse du nombre des lits qui devront atteindre 658.600.

Selon les prévisions de son département, le corps enseignant devra se conforter par 2.000 nouveaux postes budgétaires, au titre du budget complémentaire de l'exercice 2019, alors que le nombre réel des enseignants chercheurs s'élève actuellement à 61.161, tous grades confondus, dont 19.080 grades supérieurs, ce qui représente 12% de l'ensemble du corps enseignant. A ce titre, il a affirmé que ses services s'attelaient à traiter ce qu'il a qualifié de «disparité» enregistrée dans la répartition des capacités pédagogiques et prestataires afin de «désengorger» les cités universitaires qui enregistrent un «déficit» en structures pédagogiques et prestataires.

La réussite de la prochaine rentrée universitaire passe par la prise en charge des difficultés conjoncturelles que connaît l'université, en raison du «Hirak» et ses dynamiques sociétales, a estimé sur un autre registre le ministre qui souligne que l'accueil des nouveaux bacheliers de 2019 reste tributaire de la clôture de l'année universitaire en cours, en sus des éventuelles répercussions sur les niveaux et les autres cycles universitaires, à l'instar du passage, de l'accès au Master et de la participation aux concours de Doctorat.

L’accueil des nouveaux bacheliers, tributaire de la clôture de l’année en cours

Qualifiant cette situation «d'exceptionnelle», il a mis l'accent sur la «mobilisation» de toutes les capacités et ressources disponibles au niveau de l'administration centrale et des établissements universitaires pour «assurer» le «bon» déroulement des inscriptions et a rappelé dans ce sens l'élaboration d'une circulaire ministérielle relative à l'orientation des bacheliers et d’une autre relative au master fixant les offres de formation, les diplômes de licences exigés, le nombre de postes pédagogiques ouverts,…

Concernant le doctorat, M. Tayeb Bouzid a annoncé la création de pôles de développement inter-universitaires à travers l'utilisation en commun des ressources humaines et des moyens pédagogiques et précisé que la présentation des offres de formations proposées et leur évaluation se font exclusivement via la plateforme numérique Progress. Pour ce qui est de la carte de formation, il a affirmé que son secteur maintiendra cette année le gel de nouvelles offres de formation en master et licence sauf dans des cas exceptionnels justifiés». «Le gel ne concerne pas les offres de formation professionnalisées et celles inscrites dans les programmes de coopération internationale, ainsi que les offres de formation exigées par le secteur de l'industrie», a-t-il précisé, annonçant au passage l'élargissement en cours de l'application des nouveaux programmes à la deuxième année médecine. Le premier responsable du secteur a mis l'accent sur les efforts de ses services visant à généraliser le système Progress, en vue de «moderniser» le secteur des services et consacrer les principes de transparence et de bonne gestion.

