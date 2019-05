AG Ordinaire du COA les bilans moral et financier, adoptés à l’unanimité

Les membres de l’assemblée générale du Comité olympique et sportif algérien (COA), réunis jeudi soir en session ordinaire à Alger, ont adopté à l’unanimité les bilans moral et financier de l’année 2018, ainsi que le programme d’activités et le budget prévisionnel de l’année 2019, dans un climat serein et convivial. Les 67 membres présents ont également approuvé l’intronisation de deux nouveaux membres à savoir l’ancienne tenniswomen Warda Bouchabou et la journaliste Wahiba Belhoua, ainsi que l’admission de la Fédération algérienne de Kung-fu-wushu au sein de l’assemblée générale du COA. Dans une déclaration à l’APS, le président du COA, Mustapha Berraf, s’est dit «très satisfait» du déroulement des travaux l’AGO qui se sont déroulés dans «la transparence», marquant «un retour à la sérénité au sein de l’instance olympique.» «Le COA et le Ministère de la jeunesse et des sports qui est désormais dirigé par un ancien olympien, en l’occurrence Abderaouf Bernaoui, vont mettre les moyens pour permettre à nos athlètes de se préparer dans les meilleures conditions afin d’aborder les prochaines compétitions avec des ambitions bien plus importantes que par le passé», a-t-il ajouté. Plusieurs compétitions internationales d’envergure attendent les athlètes algériens dés l’été 2019. Il s’agit entre autre de la première édition des Jeux Africains de plage au Cap Vert (Juin-2019), qui sont qualificatifs aux Jeux Mondiaux de plage à San Diego (Octobre-2019), les Jeux Méditerranéens de plage en Grèce et les Jeux Africains au Maroc (Aout-2019). «L’objectif principal doit rester les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Pour cela nous devons retrousser nos manches et se mettre au travail pour mettre nos athlètes dans les meilleures conditions avant les JO-2020», a estimé le président du COA. En marge des travaux de l’AG ordinaire, les anciens judokas Soraya Haddad et Ammar Benyakhlef, seuls athlètes algériens médaillés aux JO-2008 Pékin, l’ancien capitaine de la sélection algérienne de football, Ali Fergani, ainsi que la famille de feu Mustapha Mabed, ont été décorés de la médaille de l’Ordre du mérite olympique et sportif algérien (COA). «A travers cette distinction qui devient une tradition pour le COA, nous rendons hommage à des acteurs du sport algérien qui ont dignement représenté l’Algérie dans les évènements sportifs et contribué au développement et l’épanouissement du sport de manière général», a indiqué Berraf. La judokate Soraya Haddad, athlète la plus titrée du judo féminin algérien, s’est dite très émue par cette distinction. «Je suis évidemment émue par cette distinction, c’est une reconnaissance qui me va droit au cœur. Je remercie le COA de m’avoir honorée», a-t-elle déclaré. Outre les membres de l’exécutif du COA et des représentants des Fédérations olympiques et non olympiques, les travaux de l’AGO ont été rehaussés par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderaouf Bernaoui et plusieurs personnalités de la famille du sport national.