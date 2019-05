Ligue 1 (28e journée) : L’USMA, proche du sacre malgré la défaite à Tizi

Le sommet de la 28e journée du championnat de Ligue 1, disputée jeudi dernier, a tourné à l’avantage de la JS Kabylie. À l’issue d’une confrontation de niveau assez serré, les protégés du technicien français Dumas ont disposé, non sans grandes difficultés, du leader, sur le score de 2 à 1.

Belgherbi, à la 4’, annonce la couleur et ouvre la marque. À la demi-heure de jeu, l’USM Alger remet les pendules à l’heure par l’intermédiaire de son international Libyen Ellafi. 67’, Hamroun d’un superbe coup franc donne la victoire aux Canaris, qui reprennent ainsi la seconde place du classement, synonyme d’une participation a la Ligue des champions d’Afrique. Malgré, la défaite les gars de Soustara demeure en pôle position pour s’adjuger le sacre. Ils ont besoin d’une victoire lors des deux dernières manches pour s’adjuger le titre. Par ailleurs, le Paradou Athletic Club perd du terrain. Les coéquipiers de Boudaoui se sont inclinés at-home face à l’USM Bel Abbes (1-2). Après avoir mené au score grâce à la réalisation du jeune latéral droit Loucif, après seulement un quart d’heure, les poulains de l’entraîneur portugais Chalô se sont écroulés en seconde période, face à une formation d’El Khedra assez déterminée. Dès le retour des vestiaires, le chevronné Seguer égalise, avant que Belhocini n’offre les trois points du succès aux siens à dix minutes du coup de sifflet final. Une belle opération pour les protégés de Slimani qui quittent ainsi la zone de relégation. Même chose pour le Mouloudia d’Oran, auteur d’une victoire étriqué face au CS Constantine. L’unique réalisation de cette rencontre est signée Guertil (39’). Les Hamraouas ne sont plus relégables, désormais. Toujours dans le bas du tableau, l’O Médéa, victorieux du NA Hussein Dey grâce à l’unique but de son capitaine Addadi a cédé la place de lanterne rouge au DRB Tadjenant. Les Olympiens restent quand même en position de premier relégable. Le Difâa s’est quant à lui incliné à Ain M’lila (2-0), face à une bonne équipe de l’ASAM. Tout s’est joué en seconde période. Après une nette domination territorial, Mahious (48’) donne l’avantage aux locaux, avant que Tiaiba ne scelle le sort de cette rencontre qui pour rappel s’est déroulée à huis clos (56’). Les joueurs du coach Ait Djoudi prennent ainsi provisoirement leur distance avec la zone de danger. De son côté, le MO Bejaia a forcé le Mouloudia d’Alger au partage de points (0-0). Un précieux nul qui permet aux Crabes, en position de second relégable, de continuer d’espérer. Le doyen, qui bat de l’aile depuis quelques journées déjà, s’éloigne du podium. Dans les autres rencontres, l’Entente de Sétif a pris le dessus sur le Chabab Ahly de Bordj Bou Arreridj dans le derby des hauts plateaux de l’Est du pays. Le seul but de cette partie marquée par l’engagement physique et l’agressivité dans le jeu est l’œuvre de Deghmoum dans les dix dernières minutes de jeu. Au stade du 20 Août d’Alger, le CRB a été tenu en échec par la très accrocheuse formation de la JS Saoura. Cette rencontre a démarré sur des chapeaux de roues. Rabti ouvre la marque assez rapidement (4’) pour le Chabab. Cependant, la joie des locaux fut de courte durée puisque Khoualed égalise trois minutes plus tard seulement. La rencontre a par la suite considérablement baissé d’intensité. Les équipes avaient visiblement accepté le partage des points.

Rédha M.