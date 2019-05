Lutte contre les Feux de forêt : Le dispositif renforcé

La mise en place, par l’État, d’une stratégie nationale de prévention et de lutte contre les feux de forêt jusqu’en 2030 semble déjà porter ses fruits. En effet, le plus faible taux de pertes en termes de ressources et de superficies forestières a été enregistré durant la campagne de 2018. «Une superficie totale de 2.312 hectares a été ravagée par les feux de forêt à travers le pays en 2018, soit moins de 5% de la superficie totale des forêts dans le pays. Ce bilan est l’un des plus faibles enregistrés depuis l’indépendance», a révélé le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

M. Salaheddine Dahmoune, qui a présidé, jeudi, une rencontre nationale sur l’évaluation du bilan de la campagne 2018 et la préparation de celle de 2019, sur la lutte contre les feux de forêt, organisée par la Direction générale de la Protection civile, a fait savoir que «grâce aux efforts importants fournis par les différentes parties prenantes, ces résultats, jamais enregistrés depuis l’indépendance du pays, ont pu être atteints». Le ministre a observé qu’en plus des actions préventives entreprises par les différents départements ministériels, la coordination intersectorielle et les campagnes de sensibilisation menées par les associations ont contribué à réduire, d’une manière significative, le nombre des feux de forêt. «Ceci est une résultante de la bonne coordination entre les différents partenaires dans cette lutte, mais aussi de l’effort particulier et de l’attention continue», a-t-il indiqué.

Le premier responsable du secteur a affirmé, d’ailleurs, que toutes les mesures ont été prises pour ne plus tomber dans des situations de sinistrose. Parmi ces mesures, l’efficacité et la ponctualité de l’intervention de la Protection civile et son efficience. «Notre département ministériel a consenti d’importants moyens en 2018, afin d’étoffer les services de la Protection civile de 5 colonnes mobiles, portant leur nombre total à 27 colonnes», a-t-il dit, avant d’ajouter que 10 autres s’ajouteront à ce dispositif durant la campagne de 2019.

Selon M. Dahmoune, les services de la Protection civile auront au total, à leur disposition, lors de la campagne de 2019 de la lutte contre les feux de forêt, 37 colonnes mobiles, et ce en plus de l’ensemble des moyens matériels et humains que comptent ces unités sur le territoire national. M. Dahmoune a aussi assuré que le ministère de l’Intérieur fera en sorte de renforcer le nombre des colonnes mobiles, pour que chaque wilaya du pays puisse être autonome en disposant de ses propres dispositifs.

Il y a lieu de souligner que cette rencontre est d’une extrême importance. D’ailleurs, elle a vu la participation de plusieurs ministres, notamment ceux de l’Éducation nationale Abdelhakim Belabed, des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, et de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui, qui ont soutenu à l’unanimité l’importance de la lutte contre les feux de forêt et la sauvegarde de ces espaces vitaux, notamment par le biais de la sensibilisation et de l’éducation.

Prenant la parole à son tour, le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Kamel Chadi, a rappelé que «la superficie forestière dans le pays couvre actuellement 4,1 millions d’hectares». À ce jour, le département a veillé et conduit le reboisement de plus de 8.000 hectares à travers le territoire national», a-t-il indiqué .

Il a souligné , dans ce sillage , que le programme de reboisement est d’une importance capitale dans la stratégie de lutte pour la protection des forêts, que s’est assignée le département ministériel, chargé de l’Agriculture.

Pour ce qui concerne la préparation de la campagne 2019 de lutte contre les feux de forêt, M. Chadi a affirmé que l’ensemble des intervenants travaillent en collaboration étroite, afin de prévenir et d’intervenir dans les temps, pour limiter au maximum les dégâts, et ce dans l’espoir d’enregistrer également, cette année, un faible taux de pertes.

Pour rappel, les principales causes d’incendies identifiées concernent l’activité agricole, d’élevage et de loisirs (5 %), 1% sont provoquées par des étincelles des lignes électriques ou des voies de chemin de fer, 3% par des charbonnières, 6% des incendies volontaires, alors que 85% des causes sont d’origine inconnue.

Sarah A. Benali Cherif