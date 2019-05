Annaba : Pour le changement

Le treizième vendredi depuis le 22 février dernier et le deuxième de ramadhan, a vu hier une forte mobilisation pacifique de manifestants rassemblés sur le Cours de la Révolution après la prière du vendredi, venus scander, avec force et ténacité, sous un soleil de plomb, leurs revendications à un changement politique radical sans les symboles du système. Battant le pavé, jeunes, moins jeunes, hommes et femmes, certains brandissant des affiches, banderoles et couverts du drapeau national, reprenaient en chœur des slogans tels ‘‘El Djeich Chaab khaoua khaoua’’, ‘‘La lill Intikhabatt Taa El Issabatt’’ (non à la présidentielle du 4 juillet prochain sous la conduite de la bande) et demandaient une phase de transition sans le système.

La canicule et le jeûne n’ont pas empêché les marcheurs de scander sans interruption les slogans appelant à un changement politique radical et à la lutte sans relâche contre la corruption et la gabegie. Des manifestants portaient des portraits de chouhada de la Révolution de Novembre 1954.

B. G.