Bordj Bou Arreridj : Unité nationale

Histoire, unité et nation. Ces maitres mots qui ont été affichés dans le tifo de la semaine placardé à Bordj Bou Arreridj témoignent de la conscience populaire sur la nécessité de renforcer l’unité du pays contre toute ingérence étrangère mais aussi contre toute division.

Cette conscience qui augure d’un avenir radieux pour le pays rappelle que le désir de changement exprimé par les algériens ne doit pas se faire sur le dos des principes fondateurs de la nation algérienne.

Avec des mots simples et des dessins évocateurs, les concepteurs du tifo qui sont d’ailleurs des enfants du peuple soulignent l’engagement du hirak pour une Algérie nouvelle mais authentique.

L’histoire qui réunit tous les algériens est l’un des ciments qui solidifient l’unité nationale indiquent ils.

En attendant que ce tifo soit placardé sur la devanture de l’antre du hirak au niveau local et national à savoir le « palais du peuple », les habitants de la wilaya se sont regroupés par milliers sur la place du souk El Fellah ou se trouve l’édifice.

Ils ont scandé des slogans appelant à un changement radical du système politique national. Ils ont appelé aussi au départ de tous ceux qui sont responsables de la crise dans laquelle le pays se débat appréciant au passage les actions lancées par la justice. L’unité entre le peuple et son armée a été également réaffirmée.

Tout au long de la marche qui a suivi l’affichage du tifo qui est devenu un événement marquant du hiral pas seulement au niveau local, les manifestants ont crié Djich Chaab Khaoua khaoua ou l’armée et le peuple sont des frères. L’attachement de la population à cette institution est très fort selon les marcheurs qui ont sillonné les principales artères du chef lieu de wilaya à commencer bien sur par le boulevard Houari Boumediene ou se trouve le palais du peuple justement.

L’édifice qui pour rappel est inachevé ne restera pas vide pour autant. Sitôt la marche terminée, les manifestants dont beaucoup viennent des autres wilayas du pays sont revenus pour préparer l’iftar collectif qu’ils ont décidé d’organiser.

Ce repas qui est préparé pour le second vendredi consécutif permettra de renforcer les liens entres les participants et engager le dialogue sur les voies nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par le hirak.

Ramadhan ou pas, la mobilisation ne faiblit pas. « Le palais du peuple » en est témoin.

On comprend pourquoi tous les yeux sont braqués sur Bordj Bou Arreridj. Les observateurs nationaux et même étrangers ont remarqué cette ardeur et cette ingéniosité qui ont donné de l’allant au mouvement de contestation.

La capitale des Bibans qui était connue pour sa dynamique vient de s’illustrer de belle manière sur la scène politique.

