Tizi-Ouzou : La dynamique se poursuit

Hier, 13e vendredi de la dynamique populaire du 22 février, les citoyens ont encore une fois investi les artères de la ville pour réitérer avec détermination leur exigence du changement radical du système politique en place et le départ de toutes ses figures.

Déployant des emblèmes nationaux géants, des étendards culturels amazighs ainsi que des banderoles et pancartes sur lesquels étaient transcrites les principales revendications de la dynamique populaire pour le changement, les milliers de personnes, femmes, hommes, jeunes et moins jeunes, ont sillonné depuis l’esplanade du campus universitaire Hasnaoua les principales artères en scandant des slogans réclamant le départ de tous les tenants du système politique, le rejet de l’élection présidentielle du 4 juillet et la mise en place d’une période de transition pour l’instauration d’une nouvelle République qui consacrera l’Etat de droit, de justice et le respect de la volonté populaire.

«Système dégage , « Y’en marre de ce pouvoir», «Pour un Etat civil, non pour un Etat militaire», « Non aux élections présidentielles », « pour une transition démocratique », « Chaab Yourid, Yetnahaw ga3» sont, entre autres, les slogans des pancartes et banderoles déployés tout au long de cette deuxième marche de ce mois sacré. Les mêmes slogans ont été scandés par les manifestants dont les effets du jeûne, n’ont, visiblement, pas entamé la détermination des manifestants qui n’ont épargné aucune figure du pouvoir. Comme les précédentes marche, celle d’hier à Tizi-Ouzou s’est déroulée et dispersée sans aucun incident.

Bel. Adrar